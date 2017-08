CRAI cortó la racha negativa, y se quedó con el clásico

En el marco de la 7ª fecha de la Zona Campeonato del Torneo Regional del Litoral 2017, CRAI se impuso a Universitario de Santa Fe por 31 a 18, ante un buen marco de público, a la vera de la autopista, y con el correcto arbitraje del rosarino Germán Rabbia.





En primer lugar hay que señalar que para CRAI el triunfo fue muy importante, ya que le permitió cortar una racha adversa de tres partidos consecutivos en los que no había podido ganar, y después porque lo hizo ante un muy duro rival, que se plantó bien, y que supo en varios pasajes generarle más de un inconveniente.





A veces las sensaciones son superadas por la realidad. Sucede que a priori los Gitanos debía marcar diferencias, pero no lo consiguió, sobre todo en la primera etapa, donde Universitario con mucha inteligencia se las ingenió para complicarle la cosa a los dueños de casa, que dió en ese tramo estar fuera de sintonía.





El partido no fue bueno, al tratarse de una especie de clásico, ninguno arriesga demasiado, y en esta ocasión no fue la excepción. Hubo mucho desorden y también errores compartidos. La apertura del marcador llegó por intermedio de Dolfo, pero Universitario reaccionó y con un penal puso la cosa 5 a 3. Un poco por el flojo rendimiento del local, y una buena acción de la visita, estaba madurando un ensayo que finalmente logró apoyar el full back Pepo Nepote.





clasico rugby 2.jpg







Ese buen momento no lo dejó escapar, aprovechó otra oportunidad que dispuso a partir del envío a los postes, la puntería del 9 Valentinuzzi, lo que le permitió irse al descanso ganando por 13 a 5.





En el segundo tiempo, la cosa fue diferente, porque CRAI cambió el chip, y en apenas diez minutos de juego ya había marcado dos ensayos, y había dado vuelta el marcador para ponerse 19 a 13. Uni sintió el desgaste de la primera parte, y CRAI seguía facturando, ahora de la mano de Tany Bay, lo quedó el tablero en favor de los anfitriones por 24-13.





Universitario nunca bajó los brazos, siempre intentó ir para adelante, y en la oportunidad que dispuso llegó el merecido try de Federico Bruzzone. A pesar de no lucir, los Gitanos buscaron asegurarse el triunfo, y por eso no extrañó un nuevo ensayo conseguido por Franco Radin, de buen desempeño.





En concreto, CRAI logró cortar la racha, ganó, no lució, pero sigue en carrera en busca de la clasificación a semifinales, ya que capacidad ténica y calidad de jugadores tiene. A ello hay que sumarle el gran trabajo que efectúa el cuerpo técnico amateur encabezado por Luciano Bordón, en haber conseguido que el grupo levante la cabeza. Y en el caso de Universitario, viene en levantada, es un equipo joven, que va sumando experiencia, y que va en el camino correcto.





clasico rugby 3.jpg





Síntesis

CRAI 31- Universitario SF 18

CRAI: Tomás Ramos, Santiago Amsler y Pedro Marozzi; José Dogliani y Joaquín Schierano; Ignacio Giombi, Emanuel Piermarini y Ramiro Dolfo; Estanislao Bay e Ignacio Poletti; Patricio Fosco, Salvador Damiani (capitán), Jorge Qüesta (h), Franco Radín y Facundo Beltramino. Entrenador: Luciano Bordón.

Universitario SFe: Luciano Franco, Juan Manuel Espinosa y Nicolás Mathei; Santiago Gutiérrez y Emilio Villalba; Giuliano Buccini, Nicolás Salteño y Aaron Pasquet; Lautaro Valentinuzzi y Germán Millaá; Tomás Digiorio, Agustín Dusso, Exequiel Benítez (capitán), Federico Bruzzone y Felipe Nepote. Entrenador: Martín Valentinuzzi.

Primer tiempo: 16´ try Ramiro Dolfo, 20´ penal Lautaro Valentinuzzi, 34´ try Felipe Nepote convertido por Lautaro Valentinuzzi, 40´ penal Lautaro Valentinuzzi.

Segundo tiempo: 5´ try penal (CRAI), 8´ try Franco Radín convertido por Facundo Beltramino, 13´ try Estanislao Bay convertido por Facundo Beltramino, 25´ try Federico Bruzzone, 37´ try Franco Radín convertido por Facundo Beltramino.

Cambios en CRAI: Juan Arregui por Jorge Qüesta (h), Santiago Carreras por José Dogliani, Santiago Lanteri por Patricio Fosco, José Canuto por Tomás Ramos, Facundo Cimadevilla por Estanislao Bay y Patricio Dehertelendy por Emanuel Piermarini.

Cambios en Universitario: Agustín Zalazar por Tomás Digiorio, Gonzálo Meza por Aaron Pasquet, Nicolás Rivadeneira por Agustín Dusso, Matías Montiel por Emilio Villalba, Marccos Benítez por Giuliano Buccini, Ariel Machado por Luciano Franco.





El resto de la jornada

En el predio de Grantfield, Santa Fe Rugby Club consiguió un destacado triunfo sobre Old Resian por 40 a 21, mientras que en el parque Urquiza, Estudiantes de Paraná hizo lo propio con Universitario de Rosario 53 a 22. En el clásico de la fecha concretado en Las Delicias del sur provincial, Duendes de Rosario le ganó a Gimnasia y Esgrima por 37 a 17, en tanto, en Fisherton, Jockey Club de Rosario doblegó a Tilcara de Paraná por 43 a 26.

La tabla de posiciones quedó de la siguiente manera: Duendes RC 29, Gimnasia y Esgrima 28, Jockey Club 25, Estudiantes 24, Santa Fe Rugby 21, CRAI 21, Universitario de Rosario 10, Tilcara 9, Old Resian 8 y Universitario de Santa Fe 5. El próximo sábado se jugará la penúltima fecha con los siguientes cruces: Tilcara jugará con Estudiantes, Santa Fe Rugby lo hará con Jockey de Rosario, Gimnasia y Esgrima con CRAI, Universitario de Rosario con Duendes y Universitario de Santa Fe con Old Resian.