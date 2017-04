CRAI derrotó a Los Tarcos

En cumplimiento de la 5ª fecha del Torneo Nacional de Clubes A que organiza la UAR, CRAI derrotó en la tarde de este sábado a Los Tarcos de Tucumán por 30-20, en un partido jugado en la autopista, ante un buen marco de público y controlado por Federico Anselmi de Buenos Aires.









En el otro encuentro de la Zona 4, en La Plata, San Luis se impuso a Urú Curé de Río Cuarto 38-17, bajo el referato de Álvaro del Barco. En consecuencia, las posiciones quedaron del siguiente modo: Urú Curé 16, CRAI y San Luis 14, Los Tarcos 1. En la última fecha, el próximo viernes, CRAI recibirá a San Luis y Los Tarcos a Urú Curé de Río Cuarto.









En el cotejo disputado en Santa Fe , CRAI jugó un buen primer tiempo, marcando diferencias en el juego, pero también en el marcador. La defensa funcionó muy bien y aprovechó las oportunidades que dispuso para marcar en el ingoal tucumano. Se fue merecidamente ganando al descanso por un claro 27-3.









En el complemento, los santafesinos se desconcentraron, bajaron la intensidad de la primera parte, y la visita lo supo capitalizar. Por eso no extrañaron los dos ensayos que consiguió el campeón del Regional del NOA, que provocó un final incierto. Sucedió que el marcador quedó 30-20 y con la pelota en poder de los de camiseta roja que estuvieron cerca de convertir, más por impericia del local que por méritos





propios.

Un dato no menor es que se comenzó a sentir el desgaste de afrontar esta dura competencia. Ahora habrá que ya pensar en San Luis y en trabajar en la semana, para pulir algunas cuestiones que se vieron ante Tarcos, pensando en la clasificación a los cuartos de final.









CRAI: Tomás Ramos, Santiago Amsler y Santiago Jelicic; Joaquín Schierano y Axel Rumscheidt; Emanuel Piermarini, Ramiro Dolfo y Justo Ordano; Estanislao Bay y Jorge Qüesta (h); Francisco Alberto, Salvador Damiani (capitán), Gonzalo García, Patricio Fosco y Franco Radín. Entrenadores: Luciano Bordón y Alejandro Capobianco.





Luego ingresaron: José Canuto, Juan Hernández, José Dogliani, Patricio Dehertelendy y Facundo Cimadevilla.





Los Tarcos: Lucas Stenvers, Santiago Robledo y Franco Gómez Urrutia; Bruno Molina y Alejandro Danieli; Enzo Casado, Juan Martín Bunader y Cristian Ledesma; Nicolás Alvizo y Joaquín Riera; Walter Pera Dislacio, Santiago Salazar, Nicanor Alves Rojano, Juan Marcos Olea y Franco Alves Rojano. Entrenadores: Bruno Cuezzo y Juan Pablo Espeche.





Luego ingresaron: Ramiro Alonso, Juan Cagliari, Esteban Villafañe, Leonardo Bevlacqua y Marcos García.





Primer tiempo: 2' penal Alves Rojano, 5´penal Francisco Alberto, 20' penal Francisco Alberto, 23' try Santiago Amsler convertido por Francisco Alberto, 28' try Justo Ordano convertido por Francisco Alberto y 36' try Jorge Qüesta (h) convertido por Francisco Alberto.





Segundo tiempo: 2' try Joaquín Riera convertido por Nicanor Alves Rojano, 10' try y conversión de Nicanor Alves Rojano, 25' penal Alves Rojano y 32' penal Francisco Alberto.













El testimonio del capitán

El inside Salvador Damiani señaló: "Fue un partido muy duro, en el cual jugamos mejor en el primer tiempo, sobre todo en puntos, pero tuvimos algunos errores de manejo. Creo que perdimos varias pelotas en el contacto, algo que tratamos que no suceda y que no es muy usual que cometamos. En el segundo tiempo nos relajamos un poco, ellos empezaron a tener la pelota y se sintió un poco el cansancio de lo que es este torneo".





"Anduvimos bien en las formaciones fijas, tanto en el line out como el scrum y eso fue clave para nosotros. La defensa fue eficiente, sobre todo en los primeros cincuenta minutos, después cuando nos cansamos armamos algunos espacios lógicos, pero todo producto del cansancio", comentó el capitán Gitano sobre el choque ante los tucumanos.





Finalmente, sobre el rival que viene, expresó: "Con San Luis va a ser otro partido complicado, ellos ganaron con punto bonus, o sea que estamos con 14 los dos y bueno, el que gana pasa, pero debemos trabajar en la semana para que lo consigamos nosotros".