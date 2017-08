CRAI no pudo contra el heptacampeón

En el Torneo Regional del Litoral, la 6ª fecha de la Zona Campeonato dejó la competencia al rojo vivo. Es que con los resultados registrados hay varios elencos con chances de acceder a las semifinales.

A la vera de la autopista Santa Fe-Rosario, CRAI no pudo con el duro Duendes RC, al ser superado por 30 a 17, en un cotejo arbitrado por el rosarino Damián Schneider. El triunfo verdinegro fue claro y no generó ningún tipo de dudas. Las acciones fueron un poco deslucidas y muy cortado, ya que el árbitro debió llamar la atención a los jugadores en varios pasajes. Hubo una plaga de infracciones por parte de ambos, las mismas generadas en las situaciones de contacto en los rucks.





La parte inicial fue más pareja, aunque los rosarinos supieron aprovechar las oportunidades que dispusieron y se fueron al descanso ganando por 15 a 3. En el complemento, mejoró algo el conjunto santafesino, pero Duendes se recompuso, y definió el pleito.





Formaciones





Rugby 2.jpg Gentileza / Franco Perego



CRAI: Tomás Ramos (Luciano Simino), Juan Manuel Hernández (Santiago Amsler) y Pedro Marozzi (José Canuto); Joaquín Schierano y José Dogliani; Emanuel Piermarini, Ramiro Dolfo e Ignacio Giombi (Patricio D'Hertelendy); Estanislao Bay e Ignacio Poletti; Patricio Fosco, Salvador Damiani (capitán), Jorge Qüesta (h), Santiago Lanteri y Facundo Beltramino. Entrenador: Luciano Bordón.





Duendes RC: Duendes RC: Bernardo Lis (Santiago Barberis), Juan Manuel Prieto y Mauro Genco (Carlos Ibarguren); Ignacio Gandini y Facundo Saccovechi; Ignacio Fantin, Nicolás Sánchez (Ignacio Cej) y Román Pretz (Jeremías Del Mastro); Pedro Imhoff (Patricio Rodríguez Vidal) y Santiago Araujo; Juan Manuel Rapuzzi, Julián Denhoff, Maximiliano Nannini (Santiago Chocobares), Rodrigo Santiago y Román Miralles. Entrenadores: Fernando Bilbao y Nicolás Galatro.





Primer tiempo: 8' try de Rapuzzi; 20' penal de Araujo; 30' penal de Beltramino; y 40' try-penal (DRC).





Segundo tiempo: 10' try de Piermarini convertido por Facundo Beltramino; 19' penal de Araujo; 25' try de Patricio Fosco convertido Beltramino; 33' try de Rapuzzi; 35' try de Fantín convertido por Araujo.





Amonestados: Genco (DRC) y Marozzi (C).





En el Parque de la Independencia, Gimnasia y Esgrima de Rosario le ganó a Estudiantes de Paraná 39 a 32, mientras que en Las Delicias del sur provincial, Universitario de Rosario cayó frente a Jockey 44 a 21. En Sauce Montrull, Old Resian consiguió superar a Tilcara de Paraná por 33 a 13.





Las posiciones quedaron del siguiente modo: Gimnasia y Esgrima de Rosario 28, Duendes RC 24, Jockey Club (R) 20, Estudiantes 19, CRAI y Santa Fe Rugby 16, Tilcara y Universitario de Rosario 9, Old Resian 8 y Universitario de Santa Fe 5.





La próxima fecha jugarán: Estudiantes con Universitario (R), Jockey Club con Tilcara de Paraná, CRAI con Universitario de Santa Fe, Duendes con Gimnasia y Esgrima y Old Resian con Santa Fe Rugby.





En cuanto a la Zona Reclasificación, en Cabaña Leiva, Cha Roga perdió frente a La Salle Jobson por 27 a 18, y en Fisherton, CRAR de Rafaela derrotó a Caranchos por 28 a 21. En el departamento General López, Provincial de Rosario se impuso a Los Pampas de Rufino 14 a 3, mientras que en Ibarlucea, el Paraná Rowing doblegó como visitante a Logaritmo 31 a 15.





Las posiciones se encuentran de la siguiente manera: CRAR de Rafaela y Paraná Rowing Club 28, Provincial 25, Caranchos 21, Logaritmo 18, La Salle Jobson 11, Cha Roga Club 7, Los Pampas de Rufino 1. La próxima fecha jugarán: Cha Roga con Paraná Rowing, Logaritmo con Provincial, Los Pampas de Rufino con CRAR y Caranchos con La Salle Jobson.