CRAI perdió en Córdoba

En una agradable jornada se definió la copa de Plata del Torneo Regional de Clubes del Centro, competencia que contó con la organización de las uniones de Rosario, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba.





En barrio Urca, sede del Club La Tablada, Universitario de Córdoba consiguió imponerse con autoridad a CRAI por 53 a 29, lo cual le permitió a los cordobeses quedarse con el certamen. Las acciones fueron controladas por el cordobés Gustavo Reartes de buen desempeño, ante un muy buen marco de público.





Previamente al desarrollo de las acciones, Santa Fe Producciones llevó adelante en el club House de La Tablada, el tradicional hospitality, en donde cofluyeron dirigentes santafesinos, cordobeses, entrerrianos y rosarinos. En representación de la Unión Santafesina de Rugby, se encontraba Esteban Fainberg, y el vicepresidente del CRAI, doctor Emilio Moreno (h).





En cuanto a las acciones en el campo de juego, hay que señalar que los cordobeses fueron claramente superiores a los santafesinos, y se adjudicaron, inovjetablemente, la copa de Plata. Los Gitanos tuvieron un buen comienzo, marcando un ensayo a partir del trabajo del pack, pero la U reaccionó y fue muy eficiente en la definición.









141017 F2 urca.JPG











Tras ese comienzo adverso, Universitario comenzó a manejar los hilos del partido, logró imponerse en el maul, formación que le costó un dolor de cabeza a los santafesinos, ya que por esa vía llegaron dos tries de los locales. A eso hay que agregarle que CRAI cometió muchos penales, y varios errores no forzados. Uni se agrandó y se fue al descanso ganando por un claro 27 a 7.





En el complemento, la cosa no cambió demasiado, Universitario siguió jugando mejor, dió la sensación de que levantó el pié del acelerador, pero CRAI volvió a carecer de control, y eso conspiró contra sus propios intereses.





Los primeros veintes del complemento fueron bastante aburridos, con un CRAI buscando descontar, cuestión que logró a partir de intercepciones al rival en su propio campo de juego. Otro punto que no pasó desapercibido fue que los Gitanos levantaron un poco con el ingreso del medio scrum Estanislao Bay, quien sin dudas es un jugador diferente, y que marca diferencias.





Un tema que puede resultar una excusa, pero lejos está de serlo, es que CRAI jugó contra un equipo que solamente cuenta con un jugador afectado al selecccionado de Los Dogos, y en cambio, los de la autopista, solamente dos jugadores, Schierano y Bay, estuvieron a disposición, ya que CRAI tiene en el combinado de la USR, más de una decena de jugadores.





El apertura de CRAI, Facundo Qüesta, le dijo a Ovación que "Universitario fue un rival muy duro, con un pack mucho más pesado que el nuestro, y con más dinámica. Si bien nosotros estamos acostumbrados a enfrentarnos con equipos de este nivel, creo que cometimos muchos errores no forzados, y nos costaron bastante caro".





"El torneo tiene positivo que te permite tener competencia contra equipos de Córdoba, que sabemos que son muy complicados. Por el formato, nosotros accedimos a la final sin haber ganado un partido. Está bueno, ya que son equipos que no solemos jugar a lo largo del año, es muy competitivo, y estaría bueno que se le de mayor importancia, en relación a los equipos de primera", señaló el back Gitano, en el campo de juego de Tablada, tras la derrota ante la U.









141017 F3 urca.JPG











Síntesis

CRAI: Alejo Motta, Salvador Stodart y José Manuel Canuto; Joaquín Schierano y Ramiro Reyna; Patricio Dehertelendy, Gonzálo Colli y Tomás Quirelli; Ramiro Del Sastre y Facundo Qüesta; Juan Arregüi, Matías Peón, Santiago Candioti, Ignacio Guastavino y Patricio Fosco. Entrenador: Alejandro Capobianco.

Universitario de Córdoba: Tufi Correchel, Ramiro Iglesias y Diego Vivas; Fernando Nieto y Ricardo Trouet; Gastón Vía, Enzo Ocampo y Facundo Irico (c); Francisco Del Valle, Julián Aybar, Luis Brocca, Ignacio Gordillo, Gonzálo Buteler, Francisco Nuñez y Mariano Cosimi. Entrenador: Claudio Ceppolino.

Primer tiempo: 7´ try Stoddart convertido por Facundo Qüesta, 15´ try Facundo Irico convertido por Julián Aybar, 22´try Irico convertido por Aybar, 26´ penal Aybar, 29´try Mariano Cosimi convertido por Aybar, 36´ penal Aybar.

Segundo tiempo: 4´ try Mariano Cosimi, 12´try Gastón Vía convertido por Aybar, 24´ try penal (U), 26´ try Santiago Candioti, 29´ try Estanislao Bay convertido por Fosco, 34´ try Irico convertiro por Zeballos, 37´ try Montini, 42´ try Schierano.

Cambios en CRAI: Tomás Ramos por Alejo Motta, Jorge Qüesta (h) por Matías Peón, Marcos Dehertelendy por Gonzálo Colli, Luciano Simino por José Manuel Canuto, Santiago Carreras por Ramiro Reyna, Lautaro Montini por Ignacio Arregui.

Cambios en Universitario: Joel Bastías Reta por Diego Vivas, Ignacio Pérez Soria por Tufi Correcher, Iván Kunst por Ricardo Trouet, Javier Pérez Soria por Julián Aybar, Santiago Ceballos Salas por Francisco Nuñez.

Cancha: La Tablada

Referee: Gustavo Reartes (Unión Cordobesa).