CRAI ratificó sus condiciones

El clásico volvió a quedar en manos de CRAI , que superó a Santa Fe Rugby Club 23-13. El mismo se dio en el contexto de la segunda fecha de la Zona Campeonato del Interuniones litoraleño. Es el segundo derby que se juega en la actual temporada, ya que en la primera fase el triunfo también correspondió a los Gitanos por 18-3, en Sauce Viejo.





CRAI 4.jpg Franco Perego







En primer lugar hay que señalar que los anfitriones fueron merecidos y justificados ganadores, sobre todo, porque supieron aprovechar las situaciones que dispusieron. El partido no fue bueno, hubo muchas equivocaciones, varios errores no forzados, pero no quedó dudas que, con poco, los dueños de casa ganaron con claridad.





El arranque lo agarró dormido a los anfitriones, quienes comenzaron cometiendo algunas infracciones y fueron aprovechadas en dos ocasiones por Ian Sbiza para dejar el marcador 6-0. Luego, CRAI se fue acomodando, comenzó a tirarle sus condiciones al rival de turno y logró superarlo en las formaciones fijas, tanto en el line out como en el scrum.





CRAI 2.jpg Franco Perego







En la primera acción que tuvo disponible CRAI no perdonó y el Pato Fosco fue el encargado de poner las cosas 6-5. En la siguiente acción volvió a ser eficiente con la pelota viva y por eso no extrañó el ensayo conseguido por Poletti. Ya la cosa se ponía complicada para la visita que se iba al descanso perdiendo por un claro 18-6.





El segundo tiempo no fue bueno, bastante cortado, con muy poco para destacar, pero CRAI seguía siendo eficiente en defensa y Santa Fe RC no encontraba la forma de quebrarlo. Algunos momentos de intemperancia, otros lapsos con muchos penales, llevó al árbitro a sacar algunas amarillas. Igualmente, CRAI seguía buscando, porque quería el punto bonus, cuestión que no consiguió, pero merced a una pelota que tomó en mitad de cancha, con la defensa visitante mal parada el Chivo Dolfo logró el tercer ensayo y dejó las cosas 23-6.





CRAI 5.jpg Franco Perego



En el final, cuando el cansancio de ambos ya se notaba, por el desgaste que significó el clásico, un desacople de los locales en plena situación de ataque, permitió una intercepción del inside Galíndez, que a pesar del esfuerzo de Bay, llegó al ingoal contrario y consiguió descontar.





El testimonio

El tercera línea Ignacio Giombi señaló apenas finalizado el derby: "Creo que logramos el primer objetivo que era ganar el clásico, ganarle a Santa Fe RC que es un equipo duro, no pudimos conseguir el punto bonus, pero bueno lo importante es haber ganado el partido".





"Por momentos hicimos las cosas bien, en otro lapsos equivocamos la forma. Nos faltó un poco de efectividad cuando estábamos cerca del ingoal de ellos, pero se dio lo que esperábamos y es que ellos nos iban a dar batalla hasta el final", sostuvo quien debió reemplazar al lesionado y eficiente Justo Ordano.





"La verdad que haber quedado liberado del Nacional del Clubes nos permite tener más tiempo para descansar y pensar en hacer un buen partido frente a Old Resian, que es el rival que nos toca en 15 días. La idea es volver a entrenar, tenemos que corregir algunas cuestiones que hicimos ante SFRC, para no volver a cometerlas en lo que queda del campeonato", sostuvo Nacho GIombi.





Síntesis

CRAI 23- Santa Fe Rugby 13

CRAI: Tomás Ramos, Juan Manuel Hernández y Joaquín Lerche; Joaquín Schierano y José Dogliani; Emanuel Piermarini, Ramiro Dolfo e Ignacio Giombi; Estanislao Bay y Jorge Augusto Questa; Ignacio Poletti, Salvador Damiani (capitán), Gonzalo García, Patricio Fosco y Facundo Beltramino. Entrenadores: Alejandro Capobianco, Ignacio Vigetti y Marcelo Del Pozo.





Santa Fe RC: Martín Roldán, Santiago Caputto y Gonzalo Del Pazo; Joaquín Alonso y Luis Mariano Cabal; Tomás Longo (capitán), Fabián Frustragli y Lucas Caputto; Nicolás De Biaggio y Santiago Quirelli; Sebastián Alvarez, Gonzalo Galan, Agustín Galíndez, Ian Sbiza y Mariano Prosello. Entrenadores: Raúl De Biaggio y José Codoni.





Primer tiempo: 7' penal Ian Sbiza, 11' penal Ian Sbiza, 14' try Patricio Fosco, 19' try Ignacio Poletti convertido por Facundo Beltramino, 24' penal Facundo Beltramino, 39' penal Facundo Beltramino.





Segundo tiempo: 25' try Ramiro Dolfo, 40' try Agustín Galíndez convertido por Santiago Quirelli.





Amarillas: Ramiro Dolfo y Estanislao Bay (CRAI).





Cambios en CRAI: José Canuto por Tomás Ramos, Santiago Amsler por Juan Hernández, Pedro Marozzi por Joaquín Lerche, Manuel Arauz Castex por Emanuel Piermarini, Facundo Qüesta por Salvador Damiani, Santiago Carreras por Joaquín Schierano y Juan Arregui por Patricio Fosco.





Cambios en Santa Fe RC: Marcos Erbetta por Nicolás De Biaggio, Francisco De Biaggio por Luis Mariano Cabal, Franco Tosello por Lucas Caputto, Gustavo Stieffel por Santiago Caputto, Franco Giandoménico por Martín Roldán, José Milesi por Gonzálo Del Pazo e Ignacio Navarro por Ian Sbiza.