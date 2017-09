CRAR está cerca de lograr el ascenso

Se cumplió la penúltima fecha de la Zona Reclasificación del Torneo Regional del Litoral que organizan en conjunto las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos. No está nada dicho. Habrá que esperar hasta la última jornada para saber cuales son los dos equipos que jugarán en el sector principal el año próximo.





Todo están muy parejo, la punta está muy apretada, con lo cual se aproxima una decimocuarta fecha al rojo vivo. En uno de los partidos má importantes, CRAR de Rafaela le ganó en condición de visitante a La Salle Jobson 21 a 17, en Cabaña Leiva, y con el arbitraje de Federico González.







El momento más emotivo se vivió instantes previo al kick off del partido, cuando el jugador lasallano Ignacio Spontón, quien sufrió una lesión cervical a principios de la temporada, justamente en Rafaela, le entregó un reconocimiento a la gente del CRAR.





Fue una muestra de agradecimiento a la entidad del Círculo Rafaelino, por las atenciones que recibió el rugbier lasallano cuando tuvo el accidente, y según el mismo contó, fue excelentemente atendido por la gente de CRAR. El capitán visitante recibió de manos de Nacho Spontón un cuadro con la camiseta partida de CRAR y La Salle Jobson juntas.









La Salle vs CRAR 2.JPG











"Esto es en agradecimiento a lo que hicieron por mí allá en Rafaela. Es un pequeño obsequio, como forma de estarles agradecido", le dijo Nacho a Mariano Ferrero, el capitán del CRAR, quien juntó al resto de sus compañeros, abrazaron y saludaron a su anfitrión. Un momento muy emocionante, ya que se cruzaron dos cuestiones; una que Nacho se ha recuperado satisfactoriamente, y refrendar lo que siempre se pregona, los valores del rugby.





En relación al triunfo visitante, hay que señalar que se trató de un lindo y atractivo encuentro, que se definió sobre el final. Durante gran parte de las acciones, el conjunto dueño de casa fue arriba en el marcador, y recién se definió en el epílogo, a partir de algunos penales cometidos por La Salle, que supo aprovechar muy bien el 10 rafaelino Poli Villar.





CRAR no jugó un buen partido, cometió muchos penales en el primer tiempo, y por eso se fue al descanso perdiendo por 14-7.En el complemento levantó un poco, y fue clave para quedarse con un triunfo muy importante. Sirve para llegar a la última fecha en los primeros lugares, y tratar de conseguir el objetivo de ascender.





En el departamento General López, el Paraná Rowing Club, otro que está en la conversación, venció a Los Pampas de Rufino por 40 a 16, con el referato del rosarino Fernando Porcel. En Ibarlucea, Cha Roga cayó sin atenuantes frente a Logaritmo por 65 a 7 con el control de Juan Ignacio Orell, mientras que en Fisherton, Provincial derrotó a Caranchos 35 a 24.









La Salle vs CRAR 3.JPG











En consecuencia, las posiciones quedaron del siguiente modo: Provincial 53, CRAR 51, Paraná Rowing 50, Caranchos 43, Logaritmo 34, La Salle Jobson 17, Los Pampas 13 y Cha Roga Club 7. La próxima fecha a disputarse el próximo sábado 30, CRAR recibirá a los Caranchos, Cha Roga a La Salle Jobson, Provincial a Los Pampas de Rufino y Paraná Rowing a Logaritmo.









Síntesis

La Salle Jobson: Juan Manuel Zanotti, Cristian Abregú y Juan Manuel López; Andrés Serafini y Javier Segado; Emilio Venanzi, Tomás Cosentino y Maximiliano Querini; Alejandro Benítez y Matías Moreno; Fabio Barreto; Bruno Micocci, Laureano Passet, Gustavo Barreto y Federico Venanzi.Entrenador: Matías Novelli.

CRAR: Guillermo Zbrun, Martín Zegaib y Daniel Espíndola; Juan Pablo Imvinkelried y Franco Davicino; Mariano Ferrero (c), Juan M. Imvinkelried y Nicolás Gutierrez; Maximiliano Bertholt y Pablo Villar; Pedro Eguiazú, Ignacio Pfaffen, José María Williner, Esteban Rebaudengo y Juan N. Imvinkelried. Entrenador: Leonardo Crosetti.

Primer tiempo: 20´ try Daniel Espíndola convertido por Pablo Villar, 24´ try Alejandro Benítez convertido por Matías Moreno, 35´ try Andrés Serafini convertido por Matías Moreno y 37´ amarilla Maximiliano Bertholt.

Segundo tiempo: 10´ drop de Pablo Villar, 12´ penal Matías Moreno, 23´ amarilla Fabio Barreto, 27´ amarilla Martín Zegaib, 31´ amarilla Matías Moreno, 32´ try Franco Davicino, 36´ penal Pablo Villar, 38´ amarilla José María Williner y 41´ penal Pablo Villar.