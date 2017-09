CRAR festejó en Santo Tomé

Se disputó parcialmente la duodécima fecha de la Zona Reclasificación del Torneo Regional del Litoral 2017 que organizan en conjunto las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos. En la ciudad de Santo Tomé, Cha Roga Club cayó frente al CRAR de Rafaela por un claro 40 a 12, con el control de Federico González.

En primer lugar hay que señalar que la escuadra visitante fue el justificado y merecido ganador del encuentro desarrollado en la soleada tarde santotomesina, que fue víctima de la superioridad de su adversario de turno.

El CRAR llegó como uno de los protagonistas de la competencia, con el claro objetivo de ganar con bonus para recuperar la punta de la tabla, ya que su meta es volver al estamento principal del interuniones litoraleño, y lo consiguió. Cha Roga no jugó mal, pero se topó con un rival con mucha experiencia, y que sobre todo supo aprovechar las oportunidades que dispuso.

El primer tiempo fue más equilibrado, si bien CRAR tuvo el dominio de la pelota, por momentos se pasó de rosca, entró en el desorden, y eso lo llevó a irse al descanso ganando por apenas 14 a 7. Podría haber sido por mayor diferencia, pero le faltó contundencia en el ingoal contrario.

En el segundo tiempo, el cansancio de los locales, y la superioridad de la visita, fue el combo perfecto para que CRAR logre marcar varios ensayos, y conseguir el punto bonus. Cha Roga le jugó de igual a igual, pero no supo aguantar el ritmo que le impuso CRAR a las acciones. Indudablemente, la irregularidad de los Cangrejos quedó a la vista, ante un conjunto rafaelino que está muy aceitado.

En el otro encuentro de la fecha, en la sección la Tortuguita, el Paraná Rowing Club le ganó a los Caranchos de Rosario por 26 a 18 con puntos bonus y el arbitraje del santafesino Javier Villalba. Este domingo, a las 16, en en el parque de la Independencia, Provincial recibirá a La Salle Jobson con el referato de Diego Yulita, mientras que en Ibarlucea, Logaritmo lo hará con Los Pampas de Rufino con el seguimiento de Leandro Magnabosco.

Provisoriamente las posiciones quedaron del siguiente modo: CRAR 47, Paraná Rowing 45, Provincial 43, Caranchos 41, Logaritmo 24, La Salle 15, Cha Roga 11 y Los Pampas 7.El próximo sábado 23 se disputará la decimo tercera fecha con los siguientes cruces: Logaritmo con Cha Roga Club, Los Pampas con Rowing, Caranchos con Provincial y La Salle Jobson con CRAR.

Síntesis





Cha Roga 12- CRAR 40





Cha Roga Club:Juan José Benz, Luciano Varino y Facundo Eberhardt; Andrés Rosso y Damián Torres; Diego García, Agustín Fernández y Alan Forti; Alexis Zilonka y Ezequiel Rivero; Luciano Gómez, Gonzálo Villa, Federico Andreu, Joaquín Solorzano y Brian Zarate.Entrenadores: Gastón Alonso y Diego Merlo.





CRAR: Guillermo Zbrun, Martín Zegaib y Matías Rocchi; Juan P. Imvinkelried y Franco Davicino; Ignacio Minetti, Juan M. Imvinkelried y Mariano Ferrero (c); Esteban Rebaudengo y Pablo Villar; Nahuel Robledo, Pedro Eguiazu, José María Williner, Esteban Arias y Valentín Rota. Entrenadores: Leonardo Crosetti y Cristian Martino.





Primer tiempo: 3´ try Martín Zegaib convertido por Pablo Villar, 8´ try Mariano Ferrero convertido por Villar, 34´ try Alan Forti convertido por Alexis Zilonka, 40´ try Franco Davicino convertido por Villar.





Segundo tiempo: 10´ try Gonzálo Villa, 16´ try Nicolás Gutierrez convertido por Villar, 24´ try Mariano Ferrero convertido por Villar, 39´ try Federico Davicino.





Cambios en Cha Roga: Néstor Otaduy por Eberhardt, Facundo Porfiri por Diego García, Jeremías Volpe por Alan Forti, Maximiliano Henain por Alexis Zilonka, Fabián Talani por Juan Gómez.





Cambios en CRAR: Gastón Epelbaum por Minetti, Ignacio Pfaffen por Rota, Nicolás Gutierrez por Zbrun, Daniel Espíndola por Rocchi, Juan Manuel Barreiro por Juan M. Imvinkelried.





Amarillas: Juan Gómez (ChaRoga), Franco Davicino y Gastón Epelbaum (CRAR).