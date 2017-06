Creevy: "Ellos lo supieron resolver mejor que nosotros"

El seleccionado argentino de rugby Los Pumas fue superado por Inglaterra 35-25, en un test match jugado en la ciudad de Santa Fe. La serie quedó a favor de los británicos por 2 a 0. Los argentinos, jugarán la semana que viene con Georgia en Jujuy.









Tras haber concluido las acciones de juego en campo sabalero, el head coach de Los Pumas, el tucumano Daniel Hourcade, expresó que "creo que algunos objetivos se van cumpliendo y otros no, hay que replantearse algunas cuestiones, y el porque de las situaciones que se dieron. Puntualmente hoy está claro que Inglaterra demostró todo lo que tiene, sobre todo el saber aprovechar las oportunidades que tuvieron".









El coach argentino, consideró que "nosotros generamos muchas cosas, y no pudimos concretar algunas situaciones claras de try que tuvimos, y ahí estuvo la diferencia. Si al juego no le imprimís un poco de vértigo y velocidad no se pueden vulnerar este tipo de defensas. Ahí en la parte fina es donde fallamos, cosa que ellos saben aprovechar muy bien".









sf pumas 2.jpg Gentileza Villar Press







Agregó que "ellos toman decisiones y terminan facturándonos, me parece que cuando uno hace un replanteo, tiene que fijarse donde y que replantear. Cuando toca enfrentarnos siempre con equipos de nivel, como el caso de Inglaterra, que tienen calidad de jugadores, me refiero a que el esquema es el mismo con lo cual hay que seguir mejorando".









"El proceso tiene que ver con esto, aprender de todas estas situaciones, para seguir con las metas que nos hemos planteado de acá al Mundial 2019 que es el gran objetivo que tenemos como equipo de conjunto", explicó el entrenador tucumano.









sf pumas 3 fotos gentileza Villar Press.jpg Gentileza Villar Press











Por último, expresó que "el partido de hoy fue mucho más parejo que el de la semana pasada, nosotros en San Juan tuvimos un dominio claro, sobre todo en el segundo tiempo, cosa que en Santa Fe no pudimos plasmar. Fuímos intermitentes, pero hay un mérito grande de Inglaterra. Es un equipo que defiende muy bien, nosotros generamos situaciones, pero lamentablemente no se nos dio. Nosotros no completamos las oportunidades, y ello si lo hicieron en las ocasiones que dispusieron".









A su turno, el capitán Agustín Creevy, comentó que "como decía Daniel creo que hay cosas que tenemos mejorar, no jugamos bien, vinieron tries por problemas en no saber cuidar la pelota, aunque Inglaterra sabemos que es fuerte en eso. Una vez que metíamos un punto, ellos salían a buscar el partido, nos hacían cometer errores, y no se equivocaban".









El hoocker de origen platense, sostuvo que "me parece que si bien todavía no pude analizar el partido, porque recién termina, lo que te puedo decir es que se dio como lo esperábamos. Fue como un juego de ajedrez, en donde ellos lo supieron resolver mejor que nosotros. Nosotros cerramos algunos puntos más que importante, pero tuvimos algunos imponderables. El maul no fue lo consistente que habíamos mostrado el fin de semana pasado en San Juan".









Finalmente, el primera línea de Los Pumas, dijo que "después hay que ver como estaba si era leal o no, cuando nos tocaban la pelota en el aire cuando nos bajaban, el scrum funcionó bien, pero para mi el fuerte fue que no anduvimos bien en el maul. Entonces ahí también se nos generó un problema y después la cosa se puso más difícil".