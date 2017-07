Cuándo hay que empezar a pagar para ver fútbol en Argentina

Otros, en cambio, creen que habrá paquetes combinados de tal forma que quienes quieran, por ejemplo, seguir las campañas de Belgrano y de Talleres, deberán comprar dos combos: uno que incluirá los partidos en condición de local y otros, los que jueguen como visitantes.

Sea una u otra la opción finalmente elegida por las empresas, a pedido del Gobierno nacional, los abonos saldrían a la venta con los primeros tres meses bonificados para que el cambio no impacte en los bolsillos populares en medio del proceso electoral. Quienes compren el producto, lo recibirían gratuitamente durante los meses de agosto, septiembre y octubre, y empezarían a pagarlo desde noviembre, luego de las elecciones. Quienes no lo compren, no lo verán de ninguna manera.





Tampoco está claro, por ahora, como será la distribución de los partidos fecha a fecha. Cada señal trasmitirá siete encuentros por fin de semana y es posible que en más de un caso, haya superposiciones de horarios. Lo que sí se conoce es que no habrá equipos exclusivos de cada canal y que todos los clubes jugarán indistintamente para Turner y para Fox, como venía sucediendo hasta aquí con los canales de aire.





Fox, inclusive, estaría evaluando ofrecer dos o tres partidos por semana por sus actuales señales abiertas (Fox 1, 2 y 3) pero reservando los mejores encuentros para el canal Premium.





¿Entonces?





En tal sentido, será clave ordenar cuanto antes la programación de los partidos para lo cual deberán trabajar en coordinación la AFA, la alianza Fox-Turner y las fuerzas de seguridad. La idea es armar un calendario consensuado y que cada club tenga una idea aproximada de los días en los que habrá de jugar.





"El calendario lo vamos a organizar de forma conjunta (con AFA) y lo queremos firmar antes de que empiece el campeonato. Que antes de arrancar el torneo se sepa cada una de las fechas y cuándo debería jugar cada club", señaló Mariano Elizondo, el CEO de la Superliga en coincidencia con la postura de Claudio "Chiqui" Tapia, el presidente de la AFA.





Elizondo descartó que se vaya a jugar en "horarios locos", pero reconoció que se va a atender "el mercado local y también el internacional". "No vamos a jugar a las 12 de la noche ni a las 4 de la mañana, pero sí tenemos que pensar en un producto global", reconoció el ejecutivo ante la versión de que a partir del nuevo torneo, los partidos más importantes podrían jugarse en horarios matutinos para favorecer su venta a los mercados internacionales.