Daniel Orsanic puso en duda su continuidad al frente del equipo argentino de Copa Davis

El capitán de Copa Davis de la Argentina, Daniel Orsanic, que en menos de un año transitó sensaciones contrapuestas, al salir campeón por única vez en la historia el 27 de noviembre pasado e irse al descenso el último fin de semana, puso en duda hoy su continuidad al anunciar que a fin de año definirá si sigue al frente del equipo.





"A fin de año decidiré si sigo o no como capitán. Ahora deberé enfriar la cabeza, no es el momento para definirlo", comentó Orsanic, de 49 años, en declaraciones a TyC Sports poco después de llegar al aeropuerto de Ezeiza.





El capitán del equipo argentino asumió esa función en marzo de 2015 y en su primer año de gestión llevó el equipo a semifinales, instancia en la que perdió ante Bélgica, en Bruselas, mientras que en 2016 tocó el cielo con las manos cuando conquistó el título tras haber superado a Croacia (3-2) en Zagreb. Sin embargo, el último fin de semana perdió la categoría en Astaná, al caer por 3-2 en el Repechaje con Kazakhstán, por lo que en 2018 jugará la Zona Americana.





"Fuimos a buscar la victoria como lo hicimos siempre que representamos al país. Nos preparamos bien, con tiempo, pero no se dio y ahora debemos mantener el equilibrio, el mismo que tuvimos el año pasado cuando ganamos la Davis", comentó Orsanic.





El conductor del equipo "albiceleste" se mostró triste por el descenso, que no se esperaba cuando comenzó el año, pero la derrota ante Italia en Buenos Aires y las bajas de los principales referentes dejaron al equipo demasiado debilitado para el Repechaje en Astana, con un solo integrante de la formación que ganó en Zagreb, el bahiense Guido Pella, ya que los otros tres no fueron por distintos motivos, Juan Martín Del Potro y Leonardo Mayer porque no jugarán más la Davis, y Federico Delbonis debido a que está lesionado en la cadera.





Así, Argentina presentó a dos debutantes, los doblistas Andrés Molteni y Máximo González que mostraron un nivel muy flojo, y un tenista como Diego Schwartzman que atraviesa el mejor momento de su carrera pero en Astana se vio superado por la presión típica de la Davis y jugó ante Mikhail Kukushkin uno de sus peores partidos de la temporada.





"Es simple, no pudimos jugar mejor que ellos. Sabíamos de antemano que sería una serie dura, Kazakhstán tiene muy buenos registros en la Davis. En principio la exclusión de Andrei Golubev parecía una ventaja para nosotros, pero no lo fue porque el que ingresó en el dobles (Timur Khabibulin) se potenció y lo hizo bien", analizó Orsanic, quien había planeado terminar 2-1 arriba en el marcador el sábado pero fue al revés y la eliminatoria se definió cuando Kukushkin le ganó a Schwartzman y estableció el 3-1 irremontable.