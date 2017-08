Darrás: "Lo de Brian Fernández está cerca pero no cerrado"

Horacio Darrás, vicepresidente de Colón, habló con ¿Cómo te va? que se emite por Radio Uno FM 103.1, donde contó cómo están las negociaciones para sumar a Brian Fernández, a quien ya se lo vincula con el equipo de Eduardo Domínguez para la próxima temporada.





Sobre la chance de sumar al santafesino Fernández, dijo: "Está más cerca, pero cerrado no hay nada. Estuvo hablando con el presidente y se van acercando las partes, se consensuó con el director técnico. Está un poco más cerca pero terminado no hay nada. Es el deseo de todos los colonistas y él está muy deseoso de venir a la institución, ya que dijo por todos los medios que es hincha de Colón. Es de la ciudad y tiene una gran potencialidad como jugador. Trataremos de darle la mayor posibilidad de contención, ya que es un jugador muy potable para cualquier equipo del fútbol argentino".





En cuanto a su problema de adicción y cómo se desarrollará la contención que el club le quiere brindar, detalló: "Con el que más habló específicamente fue con el presidente, desconozco si Eduardo Domínguez habló. En el día a día de la directiva el presidente fue dando la posibilidad que se estaba negociando y que había una chance concreta que viniera ya que su interés era venir a jugar y estar con la camiseta roja y negra. Si llega y están todas las condiciones dadas, ya sea Eduardo (Domínguez) que es muy importante para el desarrollo de la personalidad del jugador y darle la posibilidad de la contención, junto a los compañeros, creo que podemos entre todos ayudar para que sea un jugador que explote mucho más de lo que lo hizo, en la medida que esté mejor de su cabeza".





Y continuó: "Estamos trabando así que en cualquier momento pueden surgir novedades concretas, en tanto Colón todavía no salió del mercado de pases, estamos tratando de sumar algún otro refuerzo. Si no se abre el mercado de pases de afuera a nivel de lo que estamos necesitando está bastante reducido. Si se buscan delanteros hay pocos, en el mercado argentino todos los equipos hicieron sus movimientos y cada uno está en su lugar. Ahora con la apertura de cinco extranjeros da otra posibilidad de mercado más amplio que en el país no se está dando, hicimos un buen trabajo en materia de contrataciones, el cuerpo técnico está muy conforme porque todo lo que pidió el presidente se lo cumplió. Eso pone de manifiesto el esquema que está armando Colón con respecto no solo a lo saludable que será en función del equipo, sino también en lo institucional ya que el club está tratando de salir del salvataje económico, y ver la posibilidad del cerramiento de la última bandeja del sector sur del estadio. Se está trabajando a conciencia y estamos tratando de cumplimentar los requisitos para poder darle un vuelo a la ciudad y a nuestro querido Colón".





Luego, se lo consultó sobre si estaban cerca de abrochar otro refuerzo y contó: "Estamos en tratativas con Mainero de Instituto de Córdoba, nosotros de la misma manera lo buscamos a Christian Bernardi".