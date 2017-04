De Barranquitas a Miami

Barrio Barranquitas es el hogar de gente trabajadora y humilde, que todos los días sale a la calle a ganarse el mango sabiendo que, como está el país, es una meta harto complicada. Sabiendo esto, se la juegan con el fin de darle el mejor bienestar a su familia, con toda la responsabilidad que eso significa. Esto también debe trasladarse a las decenas de barrios de Santa Fe , que deben lidiar con una economía austera y llena de sacrificios para poder salir adelante.





Los Hermanos Suárez







Pero la connotación de Barranquitas tiene que ver con el lugar en el mundo de dos chicos que, a través del deporte, van haciéndose paso en la vida. Esta es la historia de los hermanos Alejandro (14 años) y Nereo Suárez (13 años), quienes cada temporada demuestran que son el gran diamante en bruto que tiene no solo la ciudad, sino también la provincia a través del tenis.





Si bien es cierto que en esta disciplina es imperioso contar con elementos –en algunos casos costosos– básicos e indispensables, no necesariamente es elitista. Desde ya es necesaria una formación hasta el punto de agarrarle la mano. Al igual que otros deportes, siempre está en constante progresión y crecimiento, ya que hasta el último día se puede aprender.





Es así como estos chicos, que cursan el 3º (Alejandro) y 1º año (Nereo) de la secundaria en el Colegio Arquidiocesano San José, se fueron ganando un nombre. Es así como llevaron su nivel a los diferentes torneos que se realizan en el país, con punto neurálgico en Buenos Aires. Allí, ya disputaron varias temporadas en el popular Interclubes, quedándose con primeros puestos o, en su defecto, con podios de privilegio. Pavada de sensaciones para chicos que toman esto como un hobby, pero que saben que, si siguen así, el profesionalismo tarde o temprano les golpeará la puerta.









El mentor de ambos es su papá, Alfredo, quien es instructor de tenis y que, amén de su trabajo, le brinda amplia dedicación a su formación. Quizás suene como algo obvio, pero no solo en lo que a tenis refiere, sino también en lo humano, en el respeto, los modales y la humildad, armas invalorables en el futuro. Con todas estas herramientas, ambos se generaron un lugarcito en la consideración de todos los santafesinos.









Una oportunidad impensada

Todo jugador que comienza a jugar al tenis sueña con conocer otros lugares y, en este caso, la posibilidad se presentó. Es que el próximo 2 de mayo, Nereo viajará a Miami, Estados Unidos , para participar de prácticas y torneos en diferentes partes. Una prueba de fuego desde lo deportivo y personal, ya que será vital cómo se pueda desenvolver lejos de las rutinas habituales.









"En este año está planeado un viaje para mí de tres meses en Miami para entrenar y competir. Esto se dio así: hace unas semanas, un amigo de mi papá acercó la posibilidad para que uno de nosotros viaje. Entonces al día siguiente lo hablamos en familia y todo se resolvió en que fuera yo el que vaya. A partir de ahí empezó toda esta ilusión. Ansioso porque llegue el día", reconoció a UNO Santa Fe Nereo, que presentaba una sonrisa de par en par.









Nereo Suárez.jpg Domina el juego. Nereo se caracteriza por ser ofensivo e imponer su idea.







Con su tono bajo, pero nada temeroso, también expresó que las ansias pueden más: "No sé si tengo miedito (risas). Faltan unos días y por ahora como que no siento nada raro, pero seguramente en las horas previas sí sentiré nervios. Lo que me intriga es saber cómo haré para arreglarme solo en otro país. Además, en los partidos no tendré quién me guíe, porque acá lo tengo a mi papá, por eso tengo que saber qué hacer. Hay veces que en los partidos suelo ver a mi papá afuera y como que me tranquilizo; ahora eso no pasará, así que estoy tratando de trabajarlo para sentirme mejor".









"Será un paso grande en mi futuro. Por eso tendré que hacer lo mejor posible. Estoy yendo a perfeccionar el idioma, pero falta bastante todavía (risas). Aunque algo entiendo", se sinceró.









Asimismo, tiró por lo alto que solo piensa en conocer a chicos con gran capacidad: "Lo que más quiero es que haya chicos de más nivel que yo para mejorar. Esa incentivación es la que me ayuda a crecer. Además, ahora jugaré en cemento y eso me llama mucho la atención", esto en clara alusión a que en la Argentina las superficies más comunes son de polvo de ladrillo.









Todo muy lindo hasta acá, pero para ir en busca de este sueño antes alguien puso un poco orden: "En casa mamá dice que hay que estudiar. El tenis viene después (risas)".









Pese a todo esto, no se olvida de la importancia de sus raíces: "La mayor parte del día estamos afuera de casa, así que no tenemos mucha vida social, pero estamos contentos del barrio en el que vivimos. Es muy lindo. Sabemos de la inseguridad que hay en Santa Fe, por eso nosotros tratamos de salir de día y no tanto de noche, o siempre con alguien. Pero por suerte nosotros tratamos de llevar una vida normal".









Un hermano que apoya

Alejandro, quien quiere ser nutricionista cuando sea mayor, apuntaló que ahora solo está pensando en "participar del Interclubes". "Me siento bien hasta ahora, pero la idea es mejorar la intensidad para llegar con más actividad. Estoy entusiasmado y emocionado para que ya comience", destacó.









Alejandro Suárez.jpg Resistencia pura. Con una gran derecha, Alejandro se encarga del juego largo y efectivo.







En este campeonato representa al club Ferrocarril San Martín, pero con la divisa santafesina en la espalda: "Al participar todos los años, sé cómo juegan muchos de los chicos que van. Por eso conozco el nivel que hay y es muy alto, pero en este año espero que sea todavía más para saber cómo estoy yo. Eso me serviría para subir mi nivel".









"Mi objetivo principal es ganar todo, pero más me interesa jugar bien. Prefiero no llegar a la final, pero estar tranquilo de haber jugado bien, que estar en la final habiendo jugado mal. Eso me pone peor. Prefiero jugar bien y perder que a ganar jugando mal. Siempre fui así", analizó con altura, como si sus 14 años le quedaran cortos.









"Siempre intento mejorar un poco más el saque, porque siento que necesito hacer más diferencias en ese sentido. Así que la forma de cambiar es hacer canastos una y otra vez, las veces que sea necesario", apuntaló.









Al igual que Nereo, hay una prioridad que llega desde los mayores: "En casa me dice que si no se hace la tarea o se estudia no hay tenis (risas). Por suerte con la escuela vengo bien. Quiero ser nutricionista, porque lo veo como algo bien en el deporte".