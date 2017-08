"De a poco voy tomando ritmo de juego"

Debutó ante Central por la Copa Santa Fe y causó buena impresión y el viernes formó parte del equipo que goleó a Sarmiento por 3 a 0 en el 15 de Abril. Pero está claro que Leonardo Madelón lo fue llevando de a poco dado que lo considera un jugador importante y lo quería tener en óptimas condiciones para el arranque del certamen.





Así las cosas, de a poco la Bomba como lo apodan se va sintiendo mejor y justamente sobre su preparación habló luego de lo que fue la presentación del Tate ante el Kiwi. En conferencia de prensa, el volante charrúa se refirió a su presente pero también opinó sobre el partido ante Lanús del próximo miércoles por Copa Argentina.





"El balance del partido con Sarmiento es positivo, de a poco en lo personal voy agarrando ritmo de juego y en lo colectivo se hizo un buen partido con aspectos para resaltar y otros para corregir. Es la primera vez que estos 11 futbolistas juegan juntos y nos estamos preparándonos de la mejor manera para el desafío del miércoles ante Lanús", arrancó diciendo.





Respecto al nivel que mostró en estos cotejos indicó: "Para mí es un lindo desafío y espero estar a la altura de lo que es Unión. Pero soy consciente que si no se consiguen resultados, poco importará lo que pueda realizar dentro de la cancha.No obstante el otro día con Central ingresé bastante bien, pero aún me falta muchísimo. Recién ahora me siento mejor físicamente pero debo seguir adquiriendo rodaje".





Para luego agregar "Cada día me siento mejor, llegué al club sin haber entrenado durante un mes luego del final del campeonato. Arranqué tarde, no hice fútbol formal hasta el partido con Central y el miércoles si juego intentaré dar lo mejor. No es lo mismo entrenar con un profe que con un plantel y eso me llevó tiempo".





Por último opinó sobre el partido ante el Granate del próximo miércoles "Es un gran rival, no lo voy a descubrir yo, pero también debe tener sus falencias. El otro dia sufrió un poco frente al The Strongets, por lo cual nosotros debemos achicar el margen de error para ver donde podemos lastimar a Lanús y estar a la altura de las circunstancias. Nos estamos armando como equipo, pero nos ponemos plazos cortos y el primero de ellos es ganar y seguir en la Copa Argentina".

























Su llegada generó expectativas ya que venía de hacer un buen torneo con la camiseta de Vélez. De hecho la dirigencia rojiblanca hizo un esfuerzo importante para adquirir una parte del uruguayo Diego Zabala que se perfila como titular para el inicio del torneo.