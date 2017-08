Defagot: "¿Por qué River y Boca no juegan la final y listo?"

Gastón Defagot, presidente de Instituto, se resignó a tener que jugar este domingo ante River en Mar del Plata aunque su conjunto comenzó la pretemporada hace sólo diez días y dijo: "¿Por qué no juegan River y Boca la final y listo? Para tener una copa federal, hay que escuchar a todos, no sólo a los grandes".





"También tengo otro problema, porque AFA no me da los contratos para habilitar a los jugadores que incorporamos, ya que estamos en convocatoria de acreedores", disparó el presidente en una charla con Radio Late FM 93.1.





Por otro lado, Defagot se refirió a la cantidad de jugadores que tiene Gabriel Gómez, el entrenador, a disposición: "Tenemos 11 jugadores con contrato profesional, pero necesitamos 18. De los que trajimos no puede jugar ninguno. No es que no queremos jugar, sino que nos gustaría hacerlo en igualdad de condiciones. Vamos a tener que presentar la Cuarta o Quinta división".





Por último, el pope del club cordobés contó que habló con Rodolfo D'Onofrio, presidente del otro equipo implicado: "Me dijo que tienen la necesidad de jugar. Me explicó que River después no tiene una fecha para jugar y que querían cumplir con la fecha que había planteado Torneos".