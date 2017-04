Delfino visitó a los chicos del Garrahan

La timidez de la bienvenida duró lo que tardaron en picar las primeras pelotas en el patio de Casa Garrahan. Grandes y chicos entraron rápido en confianza y más rápido pasó la tarde a pura sonrisa. Carlos Delfino, Lucas Pérez y Fotios Lampropoulos compartieron una tarde a puro juego, básquet, sonrisas y charla con los niños del Interior que realizan tratamientos prolongados y se alojan en la Casa que queda a metros del hospital Garrahan.





Hasta allí llegaron los jugadores de Boca, respondiendo a la propuesta solidaria de Boca Social y la Liga Nacional, con las manos llenas de regalos y el corazón abierto a recibir el cariño de los chicos. Enseguida, no bien llegaron a la casa, el Cabezón repartió pelotas y el sonido del repiqueteo se apoderó del lugar. El gigante griego regaló bufandas y gorras por otro rincón y Lucas Pérez se sentó entre los chicos para escuchar sus historias y contar las suyas. A medida que los chicos iban llegando se iban sumando a la actividad y nadie se perdió la ffoto final, que retrató a madres e hijos juntos a los jugadores.





Ahí también hubo tiempo para charlar de la vida y del deporte. Cada uno contó su historia junto a la pelota naranja y también los esfuerzos y pruebas que tuvieron que ir pasando. "Para mí este lugar es muy especial porque mi hermano venía seguido al hospital Garrahan. Tuvo como seis operaciones y hoy tenemos la dicha de poder entrenarnos y jugar juntos en Boca", contó el exjugador de Unión.





Y también apeló a sus padecimientos recientes para alentar a las madres y a los chicos: "¿A quién lo operaron de acá?", preguntó con una sonrisa. "A mí también me hicieron muchas operaciones, fueron diez en total, todas en el pie, y si bien en algún momento parecía que no iba a poder jugar más, peleé para poder ponerme bien y volver a hacer lo que más me gusta que es jugar al básquet. Se puede. Siempre se puede. Hay que pelearla y darle para adelante y van a ver que todo se pone mejor", le contó a grandes y chicos, sentado en el piso, con uno de los chicos encima que le preguntaba por sus medallas olímpicas. Una tarde inolvidable y a corazón abierto.