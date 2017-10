Diego elogió a la Pulga

El mensaje del ex capitán del seleccionado argentino de fútbol, campeón en el Mundial México 1986, adjuntó una fotografía que testifica el momento del encuentro en la gala de The Best cuando Maradona puso las manos sobre el rostro de Messi en una muestra de afecto.





En la previa de la ceremonia, Maradona expresó como "puro cuento" supuestas críticas o un distanciamiento con la figura máxima de Barcelona, de España, quien clasificó a la Argentina para el Mundial de Rusia 2018. Maradona y Messi coincidieron en la actividad profesional cuando Diego fue entrenador del seleccionado argentino entre 2008 y 2010, con el Mundial de Sudáfrica incluido.

Diego Maradona elogió este lunes al astro Lionel Messi a través de su cuenta oficial de la red social Instagram luego del reencuentro que tuvieron en los premios The Best de FIFA, en Londres, Inglaterra. "Este es uno de los días más felices desde que deje la selección, encontrarme con un hombre que nunca se olvidó de las charlas mías. Soy un afortunado @leomessi", escribió Maradona.