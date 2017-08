Diego Zabala se pierde el partido ante Lanús

La situación tiene que ver con el uruguayo Diego Zabala, quien fue uno de los primeros refuerzos que llegó al Tatengue y que generó una gran expectativa en el hincha ya que está fresco en el recuerdo de todos los futboleros la gran temporada que tuvo con la camiseta de Vélez. Incluso los dirigentes hicieron un esfuerzo económico para contratarlo.





Pero las noticias que llegan desde AFA no son las que todos esperaban, ya que se informa que no llegó el transfer para que el mediocampista pueda debutar frente al Granate por la Copa Argentina. De esta manera, el DT deberá modificar el equipo y no podrá contar con uno de los jugadores que se presentan como fundamentales para su proyecto deportivo.





"No está habilitado", manifestó Madelón cuando llegó al estadio Julio Humberto Grondona, a la vez que adelantó que "ahora lo definiremos" cuando se lo consultó por quién sería su reemplazante, atendiendo a la confirmación de los 11 que había hecho en la práctica del martes.





Su reemplazante sería Damián Arce, el primer refuerzo que llegó a Unión y que llegó procedente de Patronato de Paraná. De esta manera, el exjugador del conjunto entrerriano se moverá por el sector izquierdo del mediocampo, mientras que Lucas Gamba lo hará por la derecha. Claudio Aquino se desempeñará como enganche o mediapunta, y Franco Soldano será el único delantero.





Los 11 para enfrentar al Granate serían: Nereo Fernández; Damián Martínez, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli y Bruno Pittón; Lucas Gamba, Nelson Acevedo, Mauro Pittón y Damián Arce; Claudio Aquino; y Franco Soldano.

Cuando parecía que estaba todo definido en el campamento de Unión, luego que Leonardo Madelón confirmara el equipo en conferencia de prensa para enfrentar a Lanús, por los 16avos de final de la Copa Argentina, en cancha de Arsenal de Sarandí, llegó un nuevo imponderable que al DT le hace cambiar los planes.