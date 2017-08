"Domínguez es un técnico de categoría internacional y que llegará a la Selección"

Respecto a la no llegada de Brian Fernández detalló: "El jugador tenía oportunidades de ir al exterior y los números económicos con los que va a Francia son diametralmente opuestos a los que se pueden pagar acá. Nunca se habló de la salida de Racing, como nosotros no accedimos no le interesaba, yo delegue en el representante (Cristian Bragarnik) e intentamos sacarlo sin cargo, pero Racing pedía un préstamo bastante oneroso.Tengo que hacer una aclaración: Brian es un jugador especial por su notaria expresión de colonista, pero en Colon se los trata a todos por iguales, pero en ningún momento el obstáculo fue Domínguez. Él adoptó la misma postura que con todos los jugadores, hizo averiguaciones".





Para luego agregar "El jugador como el representante me manifestaron que la prioridad no era el dinero por su ascendencia, sino que tenía ganas de venir al club del cual es hincha y tratar de que se vuelva a reinsertar y salir de esa situación. De todos modos, Brian Fernández va a jugar en Colón, no se cuando, él se quería bajar del avión, pero no se podía privar de esa oportunidad europea. Igualmente amamos el criterio de la pertenencia y esa expresión máxima, pasa por él".





Brian Fernández.jpg







Sobre la ida de Poblete disparó de manera contundente "Es diametralmente opuesto a lo de Fernández, ya que Poblete manifestó abiertamente no importarle la opinión de la hinchada de Colón ni del club, ya que era de Mendoza. Estoy absolutamente decepcionado, la realidad es que en noviembre un representante de un jugador que esta en Colón me aportó el dato de que el Metz lo podía contratar. Yo le dije al jugador firmamos el contrato, hacemos las cosas bien abriendo el abanico para llevarlo de club a club".





Y siguió: "Vivimos engañados hasta el ultimo partido con River, me dijo que no sabía que iba a hacer de su vida. Pero en Francia ya tenia todo arreglado al hacer la conexión por detrás con el representante. Incluso en un borrador me dejó hasta la cifra que iba a traer (600 mil dolares), algo que no ocurrió. Los representantes no son todos iguales, hay ultras de una manera y otros de otra manera, en algunos se puede creer y en otros no".





Poblete 12.jpg UNO Santa Fe







De la chance de transferir a Germán Conti expresó: "Oficialmente no llegó nada, pero mientras se tramitaba la posibilidad del Zenit, uno de los representantes llamados serios me hizo llegar una oferta de Bélgica notoriamente menor, pero como se manejaba lo de Rusia se lo comunique a los dirigentes belgas y cuando se cayó lo del Zenit, volvimos a dialogar con el club de Bélgica, pero ya habían conseguido otro jugador. No obstante, estamos muy cerca de arreglar el contrato del jugador, igualmente cuando un jugador tiene un determinado recorrido no le ponemos trabas".





conti 2.jpg







Hace un par de semanas el presidente de Racing Víctor Blanco llamó a Vignatti para averiguar la situación de Nicolás Leguizamón. Sobre este punto el dirigente sabalero tiró: "Leguizamon tiene 20 años (ndr en realidad tiene 22 años) y mucho para mejorar, se va a cotizar mejor y las posibilidades de ser vendido las va a tener. Pero no era jugoso venderlo a Racing. Todos tienen que tener su oportunidad y no se lo vamos a impedir".





Sin dudas que uno de los temas trascendentes en este mercado de pases fue lo de Nicolás Silva y por eso Vignatti se explayó en ese sentido " Es un caso bastante parecido al comportamiento que tuvo Poblete, la opción de compra había que hacerla antes del 30 de junio. En consecuencia, 15 dias antes recibí una orden judicial, un embargo de su posible acreencia por un mismo caso del sur provincial donde se fue de la misma manera. El club ese le ganó el juicio y se implantó esa medida cautelar".





Y continuó: "Por ese motivo el repesentante nos pidió que no hagamos uso de la opción para que ellos arreglen el juicio. Estaba por llegar el 30 de junio, hablamos con el jugador y nos dijo que estaba contento de que le compremos el pase. Pero luego el representante no nos atendió y fuimos engañados hasta último momento, por lo cual la situación judicial sigue vigente".





silva.jpg







A la hora de referirse a la posibilidad de salir del Salvataje Deportivo indicó: "Estamos muy cerca pero no podemos ir mas allá en cuanto a expresarlo públicamente. Estamos en negociaciones y no queremos que se entorpezca, tiene que haber un arreglo con todos los acreedores. Si uno tiene intenciones de hacer las cosas bien nos da la posibilidad que ese control nos permita no tener ninguna chance de que ocurran desajustes. Somos conscientes y lo expresamos que queremos ser prolijos, tenemos una meta que es trabajar para el club sin tener necesidad que recurrir al granito de arena que cada socio aporta".





De la manera en que se trabaja en el día a día manifestó: "Gracias a Dios tenemos una armonía total en el club, hace 16 meses que estamos en la conducción, no hay fisuras, todos aportan desde su sector, se respeta el trabajo del que esta al lado. No hay polémicas, yo recalco eso, me dejan trabajar tranquilo porque de esta manera se pueden obtener mayores precios, ahora tenemos como contra las redes sociales, pero tratamos de que todo se encarrile. Horacio (Darrás) esta todo el día en contacto con el cuerpo técnico en ese tipo de relación que lleva mucho tiempo. En ese sentido estamos bien, Darrás en la logística y yo en la contratación de jugadores".





Y aprovechó para repartir elogios a Eduardo Domínguez " Ante todo tenemos que tener paciencia, no hay que olvidar la campaña que hizo el DT, tiene categoría internacional, no tengo duda que será el octavo entrenador que llegará a la Selección y muy lejos. Tiene mucho talento y ama mucho el fútbol, por ello la visión que porque no vino un jugador, que el técnico no lo quería, que no termine siendo el árbol que tape el bosque. Hay que tomar conciencia, él tiene que pensar con la cabeza y no con el corazón".





Eduardo Domínguez.jpg Prensa Colón







En cuanto al juicio que realizó el club a Paolo Montero aseguró: "Es una demanda importante, pero no tenemos que pensar mas en Montero, hay que pensar en nosotros. En la AFA tengo una aspiración propia que en los pasillos lo charlé y es que se tiene que arreglar el tema de los representantes, antes si cobraban algo se lo daban los jugadores. En cambio ahora te obligan a vos como club a que le pagués, cada vez es más y alguien le tiene que poner límites. no digo que no tengan representante, pero los jugadores le deben pagar a ellos".





En otro tramo de la extensa charla habló sobre la remodelación del estadio "Todo el estadio se está remodelando, se están cambiando los sistemas de ingreso, en eso están Patricio Fleming y José Alonso, la parte nueva estimamos que puede estar para el primer partido del 2018. La Sudamericana la podemos estar jugando con todo remodelado, la nueva reglamentación de Conmebol exige capacidad de 30.000 espectadores para las semifinales y 40.000 para la final".

















































































Luego de lo que fue la reunión de Comisión Directiva que se llevó a cabo el jueves por la tarde en el club y en donde se abordaron temas importantes, el presidente sabalero José Vignatti dialogó con La Primera de Sol 91.5 y allí se explayó sobre diferentes cuestiones en las que claro está existieron nombres nombres propios.