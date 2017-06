Domínguez: "Es una final y hay que jugarla de esa manera"

"Sabemos que es una final y hay que jugarla de esa manera. Sabemos contra quién jugamos y la forma que tienen de jugar de local, van a tener el apoyo de su gente. Nosotros trataremos de hacer el partido más conveniente para obtener el resultado que queremos".





Cuando se lo consultó si pensaba que Racing puede jugar distinto al partido ante River, dijo: "A nosotros no nos modifica si juegan con tres o cuatro en el fondo porque sabemos lo que queremos".





También opinó a los vaivenes defensivos que mostró la Academia a lo largo del campeonato, y dijo: "Intentaremos provocarle los errores que tienen, como cualquier equipo. Sabemos el potencial que tienen, con grandes jugadores, vienen de hacer un gran partido en cancha de River, nosotros también venimos de hacer un muy buen encuentro y estamos en esa lucha en la que pensábamos estar en las últimas fechas. Creo que Colón está en condiciones de ganar el partido".









DOMINGUEZ 3.jpg







Luego, se lo consulto si pensaba que se podía dar un partido similar al de Rosario Central y respondió: "No, porque no juegan de la misma manera. Central tienen mucha movilidad en ataque y en los volantes de afuera, Racing tiene una ofensiva diferente, por lo que no va a hacer igual".





Además, se refirió a la lucha por ingresar a la Libertadores y la Sudamericana y afirmó: "Uno siempre mira el objetivo más lejanos, nosotros miramos lejos, para adelante, no para atrás ya habrá tiempo de mirar para atrás. Nosotros miramos lo nuestro a pesar que el día anterior puedan haber resultados que nos favorezcan o no. El único resultado que nos puede favorecer es que Colón gane, después no hay cuentas que hacer, nosotros pensamos y miramos eso, nada más".





"Queremos ganar este partido, nos preparamos para una final, tanto mentalmente como futbolísticamente, tenemos que estar preparados. Para estar a la altura nos va a exigir estar al 100% en todos los sentidos", sentenció.



También se refirió a las pruebas que hizo con Nicolás Leguizamón e Iván Torres y dijo: "Es para buscar otra variante de ataque de acuerdo a cómo sea el funcionamiento de Racing".

En la previa del trascendental partido frente a Racing, del próximo miércoles a las 19.10 en el estadio Presidente Perón, el entrenador Eduardo Domínguez habló con la prensa donde se refirió a todo lo que se juega Colón por ingresar a la Copa Libertadores de 2018.