Domínguez: "Jugamos un gran partido pero no fuimos eficaces"

Eduardo Domínguez, el entrenador de Colón, se refirió a la derrota frente a Racing, en el estadio Presidente Perón, que dejó al equipo sin chances de poder clasificarse directamente a la Copa Libertadores de América 2018.





En el inicio de la charla, al DT se lo consultó si el resultado le parecía justo y manifestó: "Si es justo o no es justo no sé, ellos tuvieron dos situaciones de gol y convirtieron. Nosotros no supimos aprovechar las chances que tuvimos, fueron cuatro mano a mano. Jugamos un gran partido, con situaciones claras debajo del arco. No fuimos eficaces".





Sobre el balance de la campaña, expresó: "El análisis lo haremos después del partido ante River, nos falta ese partido y tenemos que seguir concentrados para ganarlo, ya que tenemos que sumar puntos. Todavía faltan muchos resultados, tenemos que aferrarnos a terminar en la mejor ubicación posible porque uno nunca sabe. Estamos felices como cuerpo técnico de haber clasificado a una Copa (Sudamericana)".





Y continuó: "Todo el equipo jugó bien, lamentablemente ellos fueron eficaces y nosotros tuvimos nuestras chances y no las pudimos aprovechar. Estábamos haciendo buen partido en el primer tiempo, Racing solo tuvo una chance de gol en pelota parada. Sabíamos que iban a terminar en centros y nos nos inquietaban, sentía que era un partido que teníamos controlado pero en la primera que tuvieron la metieron, fue todo mérito del delantero. Uno debe aprender y corregir cosas, tuvimos cosas muy buenas y otras a mejorar, como siempre".





En cuanto al plan de la Academia para jugar frente al Sabalero, definió: "Racing se aferró a su línea de cinco, le generamos varias situaciones de gol mano a mano, quiere decir que estuvimos bien".





Por último, se le preguntó si iba a utilizar a todos los jugadores, incluyendo a aquellos que se les termina el contrato y dijo: "Ahora tenemos que pensar en el partido que viene, hay jugadores que tienen contrato y si no me avisan nada los voy a utilizar".