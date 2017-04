Domínguez: "Si uno está bien de la cabeza no existen límites"

Si no se tiene en cuenta la primera parte del campeonato, antes de aquella pretemporada eterna del verano pasado, hoy Colón sería el puntero del campeonato de Primera División con 16 puntos producto de cinco victorias consecutivas y un empate. La cabeza de este muy buen equipo es Eduardo Domínguez, el ex-DT de Huracán, quien dialogó con Jogo Bonito acerca de la actualidad del equipo y mucho más.





El exdefensor de Huracán contó en varios pasajes de la entrevista su forma de trabajar con los jugadores de Colón y sobre todo dejó en claro que si el jugador está bien mentalmente el juego se hace más fácil. "Es muy difícil conseguir resultados si no se tiene buenos jugadores. Deben hablar bien de ellos. La mejor propaganda que uno puede tener es que su equipo juegue bien al fútbol. Me da vergüenza, soy introvertido, no me gusta la exposición. Si el equipo gana el fin de semana es la mejor vidriera, el mejor marketing que uno puede tener, no si uno habla más o habla menos", comenzó diciendo.





dominguez lista.jpg prensa colon













Sobre qué estilo de juego lo identifica, contó: "No estoy ni de un lado ni del otro, no me llama la atención definirme. Lo que uno pretende es entender lo que necesita el equipo, el jugador que uno está entrenando y dónde se siente más cómodo. No le podemos pedir a Busquets lo mismo que a Gattuso, es algo lógico. Me gusta Guardiola, Simeone, Mourinho, Bielsa. La mayoría de estos entrenadores ven las necesidades del equipo y buscan potenciar a sus jugadores. Yo lo que veo es lo que el jugador necesita para crecer, y que se sienta con confianza. Luego es más fácil pedirle cosas para que pueda mejorar. Esto va más allá de un dibujo táctico".





Y explicó: "Todos dicen que Guardiola es de la escuela de Menotti pero sus equipos son los que mejores presionan. Encasillan a Simeone como defensivo pero pelear donde está peleando, en el equipo que lo elevó a un nivel de elite, tenés que atacar, pero lo tildan de defensivo. Pero, quién no va a ser defensivo ante Real Madrid o Barcelona que compran a quien quieren y tienen los mayores presupuestos del mundo? Pero nosotros vemos al Atlético Madrid dos o tres partidos y justo ante estos rivales, pero para llegar a esas instancias, los equipos del Cholo son superofensivos. Por eso hay que ver quién lo cataloga a ese entrenador. Yendo a lo mío no me encasillo, tuve la oportunidad de trabajar con Bielsa, Tabarez, Bauza, Cappa, tengo como referencia a mi suegro. Son escuelas diferentes y trato de tomar lo que sirve de acuerdo a mi pensamiento, que es potenciar al jugador y que se sienta confiado".









DOMINGUEZ 4.jpg

















En tanto, que más adelante sentenció: "Cuando el jugador está con confianza, todo es más fácil y se puede seguir mejorando. Creo mucho en trabajar la cabeza. Si uno está bien en ese aspecto, no existen los límites".





Además aseguró que Pablo Ledesma, el exjugador de Boca, es su entrenador dentro de la cancha y que sus 10 compañeros deben hacerle caso. "Por más que no sea de hablar mucho cada vez que da una indicación se lo escucha, también tenemos la oportunidad de contar con Diego Vera que es de los que más hablan y lo escuchan mucho, tener esos jugadores dentro del campo de juego y que entiendan el juego que uno pretende se hace más llevadero, porque uno no tiene que andar gritando o decirle algo a "x" jugador. Sino que uno trata de decirle a esos dos jugadores lo que se necesita en ese momento y que ellos interpretan de la mejor manera lo que uno ve desde afuera".





El entrenador de Colón aseguró que su referencia como entrenador es su suegro, el ex entrenador campeón con Velez y Boca, Carlos Bianchi. "Trabajé con muchos entrenadores. Tengo como referencia a mi suegro, Carlos Bianchi. Bianchi es muy respetuoso con mi trabajo. Hace todo lo posible para no entrometerse.Una vez me dijo que él me puede aconsejar pero quien está con los jugadores, soy yo", contó el entrenador sabalero.



Colon Eduardo Domínguez se permite soñar con objetivos importantes luego de los dos triunfos consecutivos. José Busiemi / Uno Santa Fe





Sobre el paso de jugador a técnico, dijo: "El año que dejé de jugar ya lo tenía pensado hacerlo en diciembre. Tuve la suerte de empezar a entrenar a los dos días que dejé de jugar, pero nunca más me metí en un picado, fui a jugar con amigos. Di todo lo que tenía y me brindé al máximo como jugador, por lo que al sentir que había dejado todo no lo extrañé. Por ahí extraño el día a día de estar entrenando".

Domínguez también analizó el presente del fútbol argentino advirtiendo que es muy difícil seguirlo por la gran cantidad de equipos, y aseguró que el equipo que esta puntero es el mejor equipo sin embargo puede no jugar lindo: "El mejor equipo del torneo es el que va puntero. Después vemos si es el que más lindo juega. Se hace más difícil conocer a todos los equipos hoy en día por la cantidad que hay en Primera. River está haciendo un fútbol muy bueno. Las individualidades están en un altísimo nivel".

"Falta mucho, no salgo a la calle, voy de mi casa al entrenamiento y del entrenamiento a mi casa. Sé que es una ciudad muy futbolera y la gente está muy contenta. Evito todo contacto con la gente porque es muy pasional, por eso no quiero pensar algo que no soy, quiero mantener los pies sobre la tierra y seguir trabajando todos los días", cerró el DT sabalero.

Fuente: Jogo Bonito - Late 931.