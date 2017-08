Domínguez: "Vamos a esperar lo de Albertengo hasta último momento"

Eduardo Domínguez brindó este jueves la habitual conferencia de prensa antes de viajar a Buenos Aires para medirse con Huracán por los 16vos de final de Copa Argentina.





Independientemente de la lesión de Bernardi y la habilitación de Toledo, el DT expresó que "salvo Christian (Bernardi) al que no podremos tener por dos semanas, el resto está en condiciones de jugar y dará lo mejor como siempre".





Domínguez sabe que "es una instancia definitoria, sabemos que en cualquier momento Huracán se va a armar bien como pretende el técnico, tenemos en cuenta un montón de consideraciones de lo que puede suceder, vamos a hacer hincapié en hacer las cosas bien nosotros y pasar de fase".





Siempre con la intención de no meterse de lleno en las últimas negociaciones, el estratega afirmó que "Con Vera hablamos en esta semana de trabajo pero nada que no sea relacionado al fútbol". Y en este sentido, sobre Albertengo sentenció: "La verdad que hasta ayer Independiente no lo negociaba, es una novela rara, obviamente desde el primer día al presidente le dijimos su nombre y lo vamos a esperar hasta último momento".





Colón viene de empatar 1-1 ante Rosario Central en el inicio de la Superliga, actuación que dejó conforme al estratega rojinegro y lo volvió a poner de manifiesto: "Trabajamos sobre algunas situaciones puntuales que charlamos con los juagdores sigo sosteniendo a grandes rasgos que la expresión es positiva pero debemos mejorar, no ser acelerados, sí rápidos pero no apresurados y tener mejor circulación de juego. Creíamos que algunas cosas podían suceder, consideramos que por allí teníamos otras opciones para salir jugando".





En la parte final, Domínguez tiene esperanzas que la dirigencia pueda lograr el permiso para que AFA libere al juvenil Chancalay, actualmente entrenando con la Selección Argentina Sub 20: "Se que está difícil el tema pero queremos que Tomás esté con nosotros este viernes".