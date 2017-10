El delantero santafesino Lucas Alario intimó judicialmente a River, su ex club, a través de una carta documento, para que le pague el 15 por ciento de rigor que le corresponde por su pase al Bayer Leverkusen alemán.





La respuesta del club millonario fue alegar que en la transferencia hubo "una transgresión a la cláusula de rescisión" que cometió el club germano, por lo que su presidente, Rodolfo D'Onofrio anticipó que llevará el caso hasta la propia FIFA.





"Alario está entre los grandes goleadores en la historia del club. Pero hay otro problema. River planteó que hay una transgresión. Hay un artículo que tiene 14 palabras. Ningún jugador puede, iniciado el campeonato, usar la cláusula de salida. Fue mal asesorado y por eso lo culpo al Bayer Leverkusen", indicó hoy D'Onofrio.





"El club alemán actuó éticamente mal. Después de jugar ante Temperley, un domingo, nos llega la noticia que ese lunes un jugador nuestro estaba en una clínica, acompañado por un representante médico del Bayer Leverkusen, haciendo una revisión médica sin autorización. Hay hechos jurídicos y hechos éticos que me extrañan, teniendo en cuenta la trascendencia de un club como ese, del que no recibimos ni una nota disculpándose", expresó el presidente riverplatense.





"Llevaré el caso a FIFA con el ánimo de que se aclare el punto y podamos proteger al fútbol argentino y sudamericano".









D'Onofrio advirtió en Fox Sports que como "miembro de una comisión de Conmebol que se llama grupo de interés" piensa ir a la FIFA. "Llevaré el caso ahí. Y voy a plantear si el artículo existe y si lo cumplimos o lo sacamos. Tenemos pruebas y nos acompañará incluso un escribano que verificó el día que ocurrió lo de la clínica", detalló.





"Cuando se utilizó la cláusula de salida de Alario fue cuando apareció el Bayer Leverkusen. Ahí estaban transgrediendo algo. por eso llevo el caso a FIFA con el ánimo de que se aclare el punto y podamos proteger al fútbol argentino y sudamericano. Por suerte la AFA nos acompañó en todo momento en este tema", enfatizó D'Onofrio.





En un sentido similar se pronunció ayer Colón, que notificó a Bayer Leverkusen que aún no recibió de River el pago del 40 por ciento del pase de Alario, e intimó a que si en cinco días no era abonado, no le iba a devolver al club alemán la plata que éste ya le había adelantado al club santafecino, rompiendo así el pacto que habían realizado. De los 18 millones de euros netos del pase, al 'rojinegro' le corresponden 7.200.000, mientras que a San Lorenzo de Tostado, de donde surgió el delantero, 1.600.000.