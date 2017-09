Rodolfo D'Onofrio habló esta tarde ante los medios y se refirió a la salida de Lucas Alario al Bayer Leverkusen, que a pesar de la firma del jugador con el club alemán sigue despertando polémica.

"River no está en contra de la cláusula de salida porque es un derecho que tiene el jugador, pero solo la puede ejecutar en ciertos términos, no en cualquier momento, desde el punto de vista legal. Todavía nadie avaló su pase", explicó el presidente del Millonario.

Además, reflexionó sobre el proceder del club en la negociación: "Nosotros no nos hemos manejado mal, de hecho él también me pidió disculpas a mí en un chat. Creo que lo han inducido al error. Si él quiere jugar en Alemania, ese tema está decidido, no estamos pensando en que va a volver. Cuando un jugador no quiere jugar más en River, no juega más. No tiene sentido y sería insólito. Sería la antítesis a lo que queremos Gallardo, Francescoli y los dirigentes".