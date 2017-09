Duendes y Jockey son finalistas

En una tarde inolvidable, Estudiantes de Paraná cayó en una de las semifinales del Torneo Regional del Litoral frente a Duendes de Rosario por 30 a 17, en tiempo suplementario, con el arbitraje del santafesino Emilio Traverso y ante un muy buen marco de público.





En el tiempo reglamentario, rosarinos y entrerrianos igualaron en 17 puntos, por lo que se debió jugar un suplementario. En el primer tiempo hubo un try de Nicolás Sánchez más un penal y una conversión de Santiago Araujo para los dueños de casa, mientras que para los albinegros hubo un try de Juan Zabalegui y una conversión de Fermín González Leites.





En el segundo tiempo, el múltiple campeón litoraleño consiguió un try penal, mientras que los visitantes lograron otro y la conversión del full back Fermín González Leites. Con este cuadro de situación hubo que ir a la definición y allí en el primer parcial suplementario hubo un try de Pedro Imhoff convertido por Araujo y, en el complemento, llegó el penal de Santiago Araujo.





En la otra semifinal disputada en el mismo escenario del barrio Las Delicias del sur provincial, Jockey Club de Rosario se impuso a Gimnasia y Esgrima por un ajustado 26 a 25. El partido controlado por el rosarino Juan Sylvestre, mostró superior a GER en la primera parte, pero los verdiblancos nunca se dan por vencidos y de ese modo se quedaron con el triunfo, ya que a los 42' del complemento y por un penal de Albertengo, festejó.





Jockey.jpg





En el primer tiempo, Jockey se fue al descanso ganando por 9 a 7, con tres penales del full back Juan Albertengo, mientras que para los del parque de la Independencia, hubo un try de Luciano Fasoletti y la conversión de Ramiro Picotto. En el complemento, para los azulgrana hubo un try de Covella, un try de Castiglioni, más un penal y una conversión de Picotto, mientras que para los verdiblancos, hubo tries de Gaspar Torres y Tomás Baravalle, más dos conversiones y un penal de Albertengo.





El próximo sábado 16 de septiembre, en Fisherton, a primera hora jugarán Estudiantes con Gimnasia y Esgrima por el tercer puesto y la gran final, con clásico, entre Duendes y Jockey Club de Rosario.





Este domingo habrá más actividad. Por el 7° puesto, en en las Delicias rosarinas, Universitario de Rosario jugará con Old Resian con el arbitraje de Juan Pablo Spirandelli. En Fisherton, a las 14, será la final de prereserva, entre Duendes con Jockey, con el referato de Leonidas Diez, y a las 16, la final de reserva, con el control de Germán Rabbia.





En cuanto a la Zona Reclasificación, a la vera de la ruta provincial 70, CRAR de Rafaela cayó como local frente a Provincial de Rosario 14-10, mientras que en Cabaña Leiva, el Paraná Rowing doblegó a La Salle Jobson por 24 a 17.





Este domingo a las 16, en Fisherton, Caranchos se medirá con Logaritmo con el arbitraje del rosarino Agustín Monje. Las principales posiciones tienen a Provincial con 43, CRAR 42, Rowing 40, Caranchos 36 y Logaritmo 24.