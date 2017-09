Dybala tras el triplete: "Dejen de compararme con Messi"

Paulo Dybala jugó su partido número 100 con Juventus y festejó la ocasión marcando tres goles por segunda vez en la temporada, marcando el 3-1 final a Sassuolo por la Serie A . Con estos tres tantos, el delantero argentino suma ocho gritos en cuatro fechas con la Juve, y está a tres de los conseguidos en toda la temporada anterior.

Luego del partido Dybala habló con Sky Sports de la constante comparación que recibe respecto de su compañero de selección Lionel Messi . "Dejen de compararme con Messi. Soy Paulo Dybala", comentó el delantero. "Cada jugador tiene una personalidad propia. Yo soy Dybala. No es que no me guste que me comparen con Messi, pero él es un jugador que ha ganado cinco veces el Balón de Oro. Tampoco es que estas comparaciones me parezcan absurdas, pero quiero ser yo mismo. No me gusta que me comparen con otro jugador. Quiero tener mi carrera, ganar mis trofeos, anotar mis goles y jugar a mi manera", expresó el jugador, que fue elegido como el hombre del partido.