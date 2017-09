"Dybala es un estúpido por decir que era difícil jugar con Messi"

Carlos Morete, ex jugador de River, habló en No todo pasa después de la dura derrota del Millonario por la Copa Libertadores y, además del presente del equipo de Núñez, también se refirió a la actualidad de la Selección Argentina con duras palabras.





"Tendría que ser lo lógico, no un milagro", afirmó el Puma sobre la posibilidad de que River de vuelta la serie ante Jorge Wilstermann, que lo tiene 3-0 abajo después del partido en Bolivia. Aunque aclaró: "Pero hay tantas sorpresas... Cuanto te agarra el cagazo pasan un montón de cosas, espero que no le agarre el cagazo".





"Cagazo en el sentido como le pasó a los directivos del futbol argentinos después de empatar con Venezuela. Cambian de cancha, no saben qué hacer... Se toman decisiones imbéciles. Son un desastre, son una bolsa de gatos todos estos tipos. Son unos monigotes. Esto es una vergüenza", aseguró Morete. Y sentenció: "No sé si vamos al Mundial, soy pesimista en ese sentido".





Tampoco se salvó Jorge Sampaoli y Morete afirmó que "(Marcelo) Gallardo tendría que haber sido el técnico de la Selección en estos cuatro partidos y seguir en River. Si no clasificás al Mundial te metés a Sampaoli en el culo. Lo trajeron al pedo, hicieron una movida tan grande y no me cierra por ningún lado".





Morete, en tanto, sí tuvo elogios para Lionel Messi: "Es por el único que tipo por el que voy a la cancha de Boca, por el que pago una entrada". Y cerró acordándose de los dichos de Paulo Dybala, quien dijo que era "difícil" jugar con la Pulga: "Es un estúpido. Si no podés jugar con Messi con quién querés jugar. Es un ganso".