Eduardo Domínguez pondrá lo mejor para afrontar la Copa Santa Fe

Unas de las formaciones estuvo integrada por: Marinelli, Ceballos, Ortiz, Olivera, Quiroz; Villarruel, Bastía, Bernardi, Guanca; Leguizamón y Sandoval. Mientras que en la restante jugaron: Chicco, Toledo, Garcés, Barinoski, Rodríguez; Bauza, Fritzler, Ledesma, Estigarribia, Vera y Blanco.





Recordemos que aún no fueron habilitados, Clemente Rodríguez, Guillermo Ortiz y el paraguayo Marcelo Estigarribia Por otra parte, Germán Conti padece un desgarro en el cuádriceps izquierdo y en consecuencia no está a disposición del cuerpo técnico. De esta manera, será titular Facundo Garcés quien aún no debutó en Primera División, pero sí fue al banco.





Si bien resta la confirmación por parte del entrenador, la realidad indica que son muchas las chances de que este equipo sea el que juegue la Copa. De este modo habría tres refuerzos en cancha (Marinelli, Toledo y Fritzler) sumado al Chino Guanca que volvió luego de su paso por Ecuador y Turquía. De este modo la probable formación para jugar ante el elenco rafaelino estaría integrada por: Marinelli, Toledo, Garcés, Olivera, Ceballos; Bernardi, Ledesma, Fritzler, Guanca; Leguizamón y Vera.









La palabra del DT

Una vez finalizado el entrenamiento Domínguez charló con la prensa "Mañana (viernes) vamos a definir el equipo, pero seguramente actuarán mucho de los que terminaron jugando el torneo frente a River. Hoy fue la primera práctica de fútbol, queríamos que comenzaran a tomar contacto con los metros normales de un partido", comenzó diciendo.





Consultado por la manera en que van a encarar la Copa indicó: "Nosotros como institución vamos a tomar el partido con la seriedad que corresponde, si somos conscientes que nos va a servir para el objetivo más importante que es el campeonato. Pero obviamente que queremos ganar y no pasar por pasar".





A la hora de hablar de los refuerzos y como observó a los arqueros teniendo en cuenta las bajas de Jorge Broun y Jorge Carranza expresó: " La idea es que lleguen entre cuatro o cinco jugadores, vamos a evaluar si buscamos un arquero. A Gonzalo (Marinelli) lo observé muy bien, mejor de la última vez que lo había visto. Y a Ignacio (Chicco) lo estamos conociendo pero nos gusta mucho el nivel de los arqueros es verdaderamente bueno.





Sobre la situación de Nicolás Silva sostuvo " Es algo a solucionar por parte de los dirigentes y no se bien como es la situación. Desconozco como va a terminar esta novela, pero el único perjudicado es Nicolás que no está y que por lo que dicen le gustaría quedarse en el club. Creo que tenía un contrato firmado hasta el 2020 pero insisten en que es jugador libre".





En lo que respecta al trabajo diario y a la planificación de lo que vendrá dijo " De a poco el plantel se va conociendo, falta un mes para el inicio del torneo y estamos en el inicio de la planificación, resta mucho trabajo por hacer. Recién hicimos nuestra primera práctica de fútbol. Quedan varios amistosos por jugar, lo haremos ante Olimpo en Santa Fe y con Vélez en Buenos Aires ya que en la primera semana de agosto vamos a viajar a Capital Federal y por estas horas estamos confirmando otro rival".