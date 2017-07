El audio de Fernando Gamboa que demuestra que existe la incentivación

En las últimas horas, la polémica se disparó por un audio de Fernando Gamboa que se viralizó y trajo a primer plano la tan mencionada incentivación. El DT de Gimnasia de Jujuy brindó una charla técnica, previo al juego ante Chacarita del último fin de semana (empataron 0 a 0), que alimentó las suspicacias.

"Tenemos que vivir el partido, jugar el partido. Hay que ganar porque de acá se van a llevar un premio de la concha de la madre que va a generar repercusión en cada una de sus carreras. No se lo pierdan, viejo", fue el mensaje que bajó el DT, quien jugó y dirigió a Chacarita.

El partido finalizó 0 a 0 y, gracias al triunfo por 1 a 0 ante Almagro, Guillermo Brown de Puerto Madryn superó momentáneamente a Chacarita y pasó a ocupar la zona de ascenso. Se enuncia esto porque el Funebrero ganó 2-1 y recuperó el lugar de ascenso El enojo de los hinchas de San Martin no se hizo esperar y le apuntaron al club chubutense, pero más a Gamboa por su pasado.





Gamboa, en diálogo con Radio Nacional Jujuy, negó las versiones que afirman sobre un premio del club de Madryn y explicó de qué se trató su charla técnica: "No me arrepiento de lo que dije en la arenga, lo evalúo y me parece fantástico. Tengo una mezcla de tristeza y desilusión. El audio va dirigido exclusivamente a las situaciones personales de cada jugador. Sabemos que a algunos se les termina el contrato y se están jugando una renovación, por eso les dije que se iban a llevar un premio que iba a repercutir en sus carreras y esto no son veinte pesos".





Y finalizó: "Considero que la interpretación del audio es una maldad. Un premio con repercusión en la carrera es una renovación de contrato. La arenga fue de la misma manera con Chacarita y con Argentinos. En un partido por TV es la mejor manera de mostrarse".