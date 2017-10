El Bati disparó para todos lados

El Bati no se guardó nada y en declaraciones a Radio La Red AM 910, se refirió a todos los temas, desde el presente de la Selección, pasando por Jorge Sampaoli y Lionel Messi, entre otros nombres propios. Se mostró firme y alejado de las frases de ocasión.





Respecto al trabajo de Sampaoli manifestó: "Todavía no se nota la mano del entrenador, espero que lo que tiene Sampaoli sea mucho más de lo que se vio hasta ahora. Fue difícil también trabajar en esta situación porque agarró a la Selección en un momento delicado, le tocaron dos partidos muy fáciles de local donde nadie pensaba en otra cosa que no sea una victoria, y eso mete mucha presión. Se llegó a la última fecha sufriendo como nunca".





En cuanto a Lionel Messi expresó: "En este partido metió los tres goles y estuvo enchufado como hacía rato no se lo veía. Pero siempre juega en un equipo, y en un equipo hace falta el servicio de todos. A veces brillan algunos y en otros casos otros. En esta oportunidad le tocó otra vez a Messi y bienvenido sea".









Sobre el presente que vive la Selección tiró: "Cómo no seguirla si soy hincha y tuve el honor de participar. Defendí esos colores con el alma y ahora que no puedo jugar más trato de ayudar desde afuera. Al equipo lo vi bastante complicado. Ganó en la última fecha pero tampoco brilló. Tenemos que tener en cuenta el rival que nos tocó, que por suerte Ecuador estaba eliminado y no presentó el mejor de los equipos".





De lo hecho por la AFA en los últimos años sentenció: "Lo que pasó en la AFA en los últimos 20 años fue lamentable, un desastre. Hubo de todo menos buen tratamiento hacia los actores principales, que son los futbolistas. El tema más ridículo fue el tema de las entradas. Todo el mundo tiene entradas, menos Messi que no le puede dar a sus familiares. A mí no me invitan, yo no existo. Pasó siempre lo mismo, nunca llevé a familiares a ningún Mundial porque quería pensar en el partido y no quería recibir una llamada de un hermano o de mi viejo protestando que lo pusieron atrás de un arco a él y a mi mamá detrás del otro".





A la hora de hablar de los candidatos al Mundial de Rusia sentenció: "No sé quiénes son, pero sí sé que hay muchísimo por mejorar. Hoy en día tenés tres o cuatro selecciones que te ganan y en el Mundial va a pasar lo mismo. Son siempre los mismos candidatos y a los cuartos y semis llegan ellos. Si te encontrás con Alemania o Brasil, que te superan, no jugás la final".





























Fue un referente del seleccionado nacional y el máximo goleador hasta que lo superó Lionel Messi. De todos modos, hablar de Gabriel Omar Batistuta es sinónimo de Selección y obviamente que una palabra autorizada para hablar de lo que ocurrió en las Eliminatorias.