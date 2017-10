El Bichi no se calla nada

Mucho se habló en estos días, tras la derrota de Huracán Las Heras en manos de Gimnasia en el Parque, de la incipiente salida de Esteban Fuertes de la conducción técnica del Globo. Sin embargo, el Bichi está más fuerte que nunca.

El DT habló de su presente en "Ídolos y Anónimos" por Radio La Red y aseguró que los hinchas lo bancan. "Acá la gente es muy sincera, soy un agradecido del apoyo que me dan. Podemos revertir esta situación ganando el viernes", confió el entrenador.





Respecto de los nombres que comenzaron a circular tras la derrota con el Lobo (incluso antes) para reemplazarlo, el Bichi expresó: "Llevo muchos años en el fútbol, sé cómo es esto, es lo más normal. Los DT viven de resultados, hoy los procesos largos no existen en el fútbol argentino. No me preocupa el tema de las andanzas de nombres, es normal que los dirigentes tengan opciones".





El viernes Huracán tiene una dura parada ante Gutiérrez; los dos equipos llegan al enfrentamiento urgidos de ganar. "Vamos a salir a buscar el partido. Trato de inculcarle a mis jugadores que nunca hay que bajar los brazos, que los resultados van a llegar solos", confesó Fuertes.





También opinó sobre los fallos arbitrales y el penal del lunes en el Legrotaglie: "Si te ponés a analizar los últimos tres, cuatro partidos que jugamos fuimos perjudicados. El otro día para mí fue mancha".