El blooper del fin de semana se vio en la B Metro

Deportivo Español y Riestra se midieron por una de las semifinales del Reducido de la Primera B Metropilitana y en el segundo tiempo se vivió una situación insólita situación que derivó en un gracioso blooper.





El volante del Albinegro Braian Romero sufrió una lesión y debía abandonar el campo de juego. Debido a eso ingresaron los camilleros y por querer apurarse por la derrota de su equipo hicieron todo rápido pero algo salió mal.





Imperdible:





"Pensé que íbamos a salir por el lado de los suplentes, pero al final salimos para el otro lado. Fue un error mío y quedé mal parado", reconoció Marcelo Krzyszycha, el camillero y jugador de la Sexta de Español que se dio el porrazo del año





Después contó qué le dijeron en club: "Se reían todos, se lo tomaron en joda. Me cargaban, me gastaban a pleno. «Misio, misioooo», cantaban cuando llegué a la pensión. Después me jodieron toda la noche. Me hizo famoso por el golpe (risas)".





Ovación Mendoza