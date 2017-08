El campeón Boca sale a escena ante Olimpo en La Bombonera

Boca Juniors recibirá hoy por la tarde a Olimpo de Bahía Blanca en "La Bombonera" con la base del equipo que ganó el campeonato dos meses pero potenciado por cuatro refuerzos, uno de ellos el colombiano Edwin Cardona, quien conquistó a los hinchas boquenses desde que llegó al club, hace 40 días.

El equipo "Xeneize" iniciará su campaña en la flamante Superliga a partir de las 18.05 en un partido que será arbitrado por el misionero Néstor Pitana

El encuentro presenta a Boca como claro favorito, más allá de que los bahienses se prepararon para no ser un mero partenaire en una "Bombonera" que lucirá repleta y tendrá una visita especial en uno de los palcos, la de Carlos Tevez.

Boca se mostrará ante su público con su mejor equipo disponible y enfrente tendrá un rival que intentará complicarlo como Olimpo, cuyo objetivo es el mismo de cada año, mantenerse en la máxima categoría.

Los bahienses armaron una defensa nueva, con un ex River, Cristian Nasuti, de discreto paso por Vélez en la temporada pasada, y dos ex Boca, Matías Cahais y Pedro Silva Torrejón.

Olimpo no tendrán a dos titulares en el esquema del entrenador Mario Sciacqua, el lateral Mauricio Rosales y el mediocampista ofensivo Rodrigo Caballuci.

La intención del cuerpo técnico es recuperar a los lesionados para el partido del viernes 1 de septiembre ante Racing Club, por los 16vos. de final de la Copa Argentina, que se jugará en la cancha de Banfield.

El historial entre ambos equipos favorece a Boca por 12 triunfos contra 2 del "Aurinegro", más 7 empates luego de haberse enfrentado en 21 ocasiones.



-Probables formaciones-

Boca Juniors: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Pablo Pérez, Wilmar Barrios y Fernando Gago; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Edwin Cardona. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Olimpo de Bahía Blanca: Adrián Gabbarini; Cristian Villanueva, Cristian Nasuti, Matías Cahais y Pedro Silva Torrejón; Lucas Mancinelli, Lucas Villarruel, Emiliano Tellechea y Maximiliano Fornari; Franco Troyansky y Luis Vila. DT: Mario Sciacqua.

Arbitro: Néstor Pitana.

Cancha: Boca Juniors.

Hora de inicio: 18.05.

TV: Fox Sports 2 en transmisión estándar y Fox Sports Premium en HD para quienes hayan contratado el pack fútbol.