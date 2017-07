El "Caso Messi" terminó sin cárcel y con una multa de 252.000 euros

La Audiencia de Barcelona aprobó la sustitución de la pena de 21 meses de prisión para el astro argentino del Barcelona Lionel Messi por una multa de 252.000 euros.





La sentencia, fechada el jueves y divulgada este viernes por la Audiencia Provincial de Barcelona, también conmuta los pena de 15 meses de prisión para Jorge Messi, el padre del futbolista y considerado cooperador necesario, por una multa de 180.000 euros.





Ambos fueron condenados por haber creado junto a unos asesores fiscales un entramado societario en Reino Unido, Suiza, Belice y Uruguay para evitar el pago de impuestos de los derechos de imagen que ingresó el astro argentino entre 2007 y 2009. El monto total defraudado ascendió a 4,1 millones de euros.





En España, las penas de prisión inferiores a dos años pueden no aplicarse cuando los condenados no tienen antecedentes criminales y no han cometido delitos de sangre.





En el caso de Messi, la Audiencia tuvo en cuenta su impoluto historial y el hecho de que hubieran abonado ya la responsabilidad civil y la multa impuesta de casi 3,5 millones de euros entre ambos.





"Lo anterior les hace acreedores, a ambos, de la concesión del beneficio de la sustitución de la pena de prisión por multa", señala el tribunal. La fiscalía ya había dado su visto bueno a esta medida.





Durante el tiempo que dure la pena de prisión, los Messi deberán ingresar 400 euros diarios y "en el supuesto de incumplimiento en todo o en parte de la pena sustitutiva, la pena de prisión inicialmente impuesta se ejecutará", advierte el tribunal.





El futbolista cierra así una semana dorada: el viernes pasado se casó con Antonela Roccuzzo, el miércoles anunció una ampliación de contrato con Barcelona que, según el club, lo convierte en el futbolista mejor pagado del mundo y ahora descarta la posibilidad de entrar en prisión.





Fuente: La Nación