El Chino Garcé reveló por qué Maradona lo convocó a la selección

El sueño de Diego Maradona dando la vuelta en el Mundial de Sudáfrica con Ariel Garcé a su lado no fue la razón por la que el ex entrenador de la selección argentina lo llevó entre los 23 jugadores para aquella Copa del Mundo. El ex futbolista contó los verdaderos motivos por los cuales el técnico de aquel entonces lo incluyó en la nómina de manera sorpresiva... para todos.





Hay que remontarse al 5 de mayo de 2010. Aquel día la Argentina jugaba uno de los tantos amistosos que el ex técnico utilizaba para armar la selección local. Era un partido especial, el último de Ariel Ortega con la celeste y blanca. En el frío de Cutral Có, en Neuquén, el rival era la débil Haití. Allí estaba Ariel Garcé, quien tenía su primer partido en el ciclo de Maradona como entrenador, junto al Burrito y Martín Palermo, como los más experimentados.





garce1.jpg





"Cuando me convocó, no pensaba ir. Sabía que esos partidos ya estaban, era el final del proceso. Era en Cutral Có, con mucho frío, un miércoles... entonces le comenté a mi hermano que no iba. Ahí él me dijo que vaya. Que lo haga por mamá y papá, que ellos me querían ver. Además que era raro decirle que no a la selección. Me hizo cambiar de opinión", relató Ariel Garcé en diálogo con Pasión Monumental, un programa partidario de River.





"Faltaba muy poco para que arranque el partido. La charla la dieron Ariel (Ortega) y Martín (Palermo). Los haitíanos estabam con gorra, guantes... hacía un frío, no querían salir", recuerda. "En un momento nos quedamos en silencio en el vestuario y ahí me puse a hablar yo. Me salió algo. Dije que si en ese momento era el Mundial, la selección eramos nosotros. Me salió algo que estuvo bueno y ahí salímos a la cancha", dice Garcé. Aquel día la selección goleó 4-0 a su rival con dos goles de Facundo Bertoglio uno de Palermo y otro de Sebastián Blanco.





Esa arenga que dio Garcé fue la clave que sedujo a Maradona. Relató el propio jugador: "Al otro día me llamó el profesor y me dijo 'no te bajes, Diego está ahí, en duda, le gustó mucho lo que dijiste'", comentó. "Todo una locura", dijo entre risas el ex jugador. Así fue como Ariel Garcé, quien sólo jugó dos partidos con Maradona como entrenador (además, fue suplente ante Canadá antes de viajar a Sudáfrica) se ganó su lugar entre los concentrados.





bandera garce.jpg Foto: Gentileza Diario La Nación





Garcé contó que le gustó mucho la broma que le hicieron en el estadio Monumental, en el último partido antes de viajar a la Copa del Mundo, con aquella famosa bandera. "Durante el calentamiento y en el vestuario, el masajista me empezó a hacer chistes, me tenía loco. Yo no entendía bien por qué. Cuando salimos a la cancha y empezaron los himnos la vi. Me pareció muy divertido, lo pude disfrutar, estaba en un gran momento", recordó.





Fuente: La Nación