El contundente palpito del Chino Maidana para la pelea ente Mayweather y McGregor

A casi cuatro años de su última pelea, el santafesino Marcos Maidana vive la vida a su manera, disfrutando lejos del boxeo y sin arrepentirse de aquella firme decisión de no volver a pelear después de los dos grandes combates contra el estadounidense Floyd Mayweather . Le prometió a su familia nunca más subirse a un ring y así fue. Hoy, a los 34 años, el Chino será uno de los millones de espectadores de la gran pelea ante el irlandés Conor McGregor del próximo sábado. Pero no un espectador más, sino uno muy especial.

Los dos combates en 2013 ante Money lo convierten en uno de los dos boxeadores que lo enfrentaron dos veces (el otro es el mexicano José Luis Castillo) y, en consecuencia, en un conocedor de lo que puede hacer arriba del ring ante un rival que no viene del boxeo sino de las artes marciales mixtas.

"No me sorprendió esta pelea, porque ¿con qué otro boxeador va a pelear Mayweather? No hay otro. Yo creo que con otro rival no va a vender como ahora contra McGregor. La gente que no sabe mucho de boxeo va a comprar la pelea, porque es un show", le dijo el Chino, en medio de una semana a pura pesca en el Paraná, como a él le gusta.





Maidana es hoy la imagen del Team Maidana que representa a Brian Castaño, quien actualmente es el único boxeador argentino campeón del mundo. "Si me invitan, voy; me gusta Estados Unidos y me gusta Las Vegas y de paso aprovecho para ver la pelea", contó Maidana a través de Whatsapp.