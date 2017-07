El descargo de la acompañante del jugador de Del Bono: "¡No estábamos desnudos ni haciendo nada!"

Tello utilizó su cuenta de Facebook para dar su versión y desmentir que la desnudes tenía que ver con que estuvieran teniendo sexo.

Esta fue su publicación:

"Soy yo de la que todos están hablando En especial los diarios que dicen cosas que no son. Si volcamos pero no estábamos desnudos ni haciendo nada! con el impacto del auto yo salte y el no pudo salir. Fue lo más feo que me pudo pasar en la vida pero les pido un poco de respeto y cabeza.

Con el brazo quebrado y todo me levanté del suelo para ir a verlo, a el si se le rompió y salió la ropa a mi no, recién cuando llegue al hospital ellos mismos me cortaron la campera para sacarmela y todo.

Me duele el alma lo que paso sólo fuimos a bailar a divertirnos nada mas Espero que Wilson se recupere, Y espero su familia sepa entender que nadie tiene la culpa. No es momento de armar chusmerios sino más bien rezar porque el este bien! Tengan consideración por el y su gente yo gracias a Dios estoy bien y puedo aclarar esto".

Fuente: Diario de Cuyo