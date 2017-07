El emotivo mensaje de Santiago Zurbriggen recordando a su amigo Diego Barisone

Este viernes se pudo observar un gran número de mensajes y publicaciones en las redes sociales de hinchas y fanáticos del fútbol que no se olvidarán del paso de Bari por este mundo, sobre todo por lo que dejó como persona, ya que los que lo conocían lo recuerdan como un ser gentil, noble, amigo y un gran compañero.









Uno de quienes lo recordó a través de su cuenta de Facebook fue Santiago Zurbriggen, uno de los grandes amigos que cosechó en el fútbol y con quien arrancó desde bien chiquito en las inferiores de Unión. Por esas cosas del destino hoy Santi se encuentra jugando en el último club donde brilló Bari, donde se lo recuerda por todas las bondades descriptas como persona y jugador.





"Me desperté sobresaltado. El teléfono no paraba de vibrar. Temía que algo terrible había pasado. Al instante se me paralizó el corazón, me sentí perdido, no podía ser cierto. Dejo caer el celular y me voy corriendo al comedor, en la televisión confirmaban la trágica noticia. Mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi todo, no lo iba a ver mas? No entraba en mi cabeza, eso no era lo q había planeado. Di vueltas por todo el departamento mientras seguían llegando llamados y mensajes, no quería hablar con nadie, solo quería llorar. Tenia que ir a entrenar pero no encontraba fuerzas para hacerlo, solo quería llorar. Traté de pensar alguna salida, que podia hacer? Solo queria llorar. Ya pasaron 2 años y te sigo recordando con dolor, pero a la vez con una sonrisa y un orgullo enorme, fui tu amigo, SOY tu amigo. Te extraño hermano! ❤️", fueron las palabras que le dedicó Zurbriggen a su gran amigo Diego Barisone.





Los 28 de julio no serán una fecha más para los hinchas de Unión y Lanús, los dos equipos donde más se destacó Diego Barisone. Tampoco lo será para el ambiente del fútbol y mucho menos para su familia y amigos. Es que un día como hoy de 2015 Bari dejaba de existir tras un grave accidente que protagonizó en la autopista Santa Fe-Rosario, a la altura de Coronda, cuando se dirigía hacia Buenos Aires para sumarse a los entrenamientos del conjunto granate.