El empate entre Perú y Colombia fue negocio para los técnicos argentinos

Los seleccionados de Perú, que accederá a un repechaje con Nueva Zelanda, y Colombia, que se clasificó al Mundial Rusia 2018, empataron esta noche 1-1 en el estadio Nacional de Lima, en partido correspondiente a la última fecha de la eliminatoria sudamericana.



El equipo colombiano, dirigido por José Pekerman, logró el cuarto lugar en la tabla de posiciones con 27 puntos, mientras que su par peruano, a las órdenes del DT Ricardo Gareca, obtuvo la quinta colocación con 26 y una diferencia de gol +1 (27 tantos a favor, 26 en contra).



El representativo peruano, que no accede a una fase final de un Mundial desde España 1982, deberá animar una serie de repesca ante Nueva Zelanda (será en noviembre venidero), que consiguió el primer puesto en la eliminatoria de Oceanía, dejando en el camino a Islas Salomon.



James Rodríguez, ex enganche de Banfield, abrió la cuenta para el conjunto colombiano, a los 10 minutos de la segunda parte.



Y el atacante Paolo Guerrero, goleador del Flamengo brasileño, estableció la paridad a los 31m., del complemento, con un tiro libre que ingresó por el poste izquierdo de David Ospina.



Los primeros 45 minutos mostraron tensión y nerviosismo. A los dos les costó armar juego, porque la marca prevaleció y no hubo espacios para que los creadores (Christian Cueva en el local; James Rodríguez en el visitante) se conviertan en protagonistas.



Entonces, los pelotazos surgieron como las alternativas naturales para intentar desequilibrar. Pero ninguno de los dos equipos estuvo fino como para generar riesgo.



Cuadrado no tuvo gravitación por la derecha y el marcador Trauco no sufrió. Del otro lado, lo mismo pasó con Carrillo, bien custodiado por Fabra.



En el segundo período, Perú se adelantó unos metros en el campo y buscó mayor profundidad. Pero Colombia aprovechó una distracción en el fondo local y tomó ventaja. Ocurrió a los 10m., cuando Ospina hizo un saque largo, Duvan Zapata (ex Estudiantes de La Plata) la aguantó y la cedió hacia el medio para James Rodríguez, para que el flamante valor del Bayern Munich metiera un disparo ajustado y decretara el 1-0 en favor del elenco "cafetero".



El gol, obviamente, trajo intranquilidad al equipo de Gareca. Con la diferencia a su favor, el conjunto de Pekerman buscó refugiarse atrás y apeló a la demora, a las brusquedades, para cortar el ritmo. Y Perú no supo cómo entrarle a una cerrada defensa colombiana.



Cuando peor la pasaba, el equipo local encontró oxígeno. El emblema Guerrero puso el balón junto al poste izquierdo de Ospina y decretó el alivio en la multitud que completó las tribunas del Nacional José Díaz.



Con ese resultado parcial, los dos regulaban lo que pasaba en los límites del campo de juego pero también atendían a lo que ocurría fuera, con las noticias que llegaban -a través de las redes sociales- desde los otros estadios en los que se disputaban encuentros de eliminatorias.



De hecho, los últimos minutos fueron prácticamente de estudio, con dos conjuntos que se animaron a pisar poco el área, sin provocarse riesgo mutuo. El final marcado por el árbitro brasileño Sandro Ricci (de flojo rendimiento) trajo felicidad a unos y otros, con la satisfacción de haber cumplido ciertos objetivos.





-Síntesis-



Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Christian Ramos, Alberto Rodríguez y Miguel Trauco; Renato Tapia y Yoshimar Yotún; André Carrillo, Christian Cueva y Edison Flores; Paolo Guerrero. DT: Ricardo Gareca.

Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Oscar Murillo, Davinson Sánchez y Frank Fabra; Juan Guillermo Cuadrado, Abel Aguilar y Carlos Sánchez; James Rodríguez; Radamel Falcao García y Duvan Zapata. DT: José Pekerman.



Goles en el segundo tiempo: 10m. James Rodríguez (C); 31m. Guerrero (P)



Cambios en el segundo tiempo; antes del comienzo, Miguel Araujo por Alberto Rodríguez (P); 17m. Yordi Reyna por Carrillo (P); 25m. Raúl Ruidíaz por Yotún (P); 27m. Wilmar Barrios por Zapata (C); 39m. Yimmi Chará por J. Rodríguez (C); 45m. Giovanni Moreno por Falcao García (C)





Amonestados: Carrillo (P) Falcao García (C)



Estadio: Nacional (Lima)

Arbitro: Sandro Ricci (Brasil)