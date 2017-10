El equipo ideal de la temporada para la FIFA

Los cinco jugadores madridistas son los defensores Sergio Ramos y Marcelo, los centrocampistas Luka Modric y Toni Kroos, y el atacante portugués Cristiano Ronaldo, nombrado en el equipo ideal por undécima vez.

Los integrantes del Barcelona seleccionados son el centrocampista Andrés Iniesta y el delantero Lionel Messi. 0 Completan la lista de elegidos, y únicos que no están actualmente en el campeonato español, el arquero Buffon, el lateral derecho Dani Alves, el defensa central Bonucci y el delantero Neymar, fichado el pasado verano por el PSG procedente del Barcelona.

El Once Ideal de 2017 está formado por: Gianlugi Buffon (Juventus); Dani Alves (PSG), Sergio Ramos (Real Madrid), Leonardo Bonucci (Milan), Marcelo (Real Madrid); Luka Modric (Real Madrid), Toni Kroos (Real Madrid), Andrés Iniesta (Barcelona); Neymar (PSG), Lionel Messi (Barcelona) y Cristiano Ronaldo (Real Madrid).

Embed Your FIFA FIFPro #World11 for 2017 #TheBest pic.twitter.com/h8gNrTpMiX — #TheBest (@FIFAcom) 23 de octubre de 2017



Cinco jugadores de Real Madrid y dos de Barcelona, junto a los brasileños del París Saint-Germain Dani Alves y Neymar, y los italianos Gianluigi Buffon (Juventus) y Leonardo Bonucci (Milan), figuran en el Once Ideal de 2017 de la FIFA, según se anunció durante la gala 'The Best', en Londres.