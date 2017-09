El ex goleador de San Lorenzo que colaboró con los afectados del terremoto en México

Además, la afectada describió en qué consistió la tarea del futbolista: "Estaba como voluntario, barriendo, trapeando, dando de comer, dando agua, cargando cosas... yo no sabía quién era hasta que vino a verme, porque me tienen que vendar los pies por las heridas. Me preguntó si iba a comer y le dije que no porque no me podía mover. Entonces se fue rápido a comprarme una andadera para que pueda movilizarme".





El uruguayo arribó a México para disputar el Clausura a pedido del entrenador Paco Jémez. Durante su estadía disputó 19 partidos y marcó un gol. A pesar de las críticas deportivas por su flojo desempeño, el futbolista se metió en los corazones aztecas por la actitud que demostró en las últimas horas.