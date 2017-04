"El hincha de Unión contagió siempre al equipo"

Ganar cambia el ánimo en todo plantel. Más aún si se consigue como local y después de no poder hacerlo en los primeros tres partidos del año. Por eso el DT Juan Pablo Pumpido lo hizo notar en la charla habitual con los periodistas, a la vez que ratificó su línea de trabajo asumida desde la asunción : "Siempre que se gana cambia todo, no solo acá, sino en mi casa, en todos lados, es diferente en ese sentido, en el trabajo seguimos igual, y con la misma predisposición tanto de nosotros como de los jugadores a la hora de trabajar".

Las horas posteriores a un partido oficial siempre le sirven a este cuerpo técnico, independientemente del resultado: "El balance con los jugadores se hace de las cosas buenas y malas, se hace siempre sea victoria o derrota, se termina, se espera un día, ayer (por el martes) vimos el partido de vuelta, sacamos conclusiones positivas en muchos aspectos y siempre hay cosas a corregir, más allá de un resultado".

Siempre en tren de profundizar sobre el 4-2 a Talleres, el estratega rojiblanco aseveró: "Lo positivo fue la intensidad, cortarle los circuitos a Talleres, generar muchas situaciones, lo negativo es que recibimos dos goles de local, para ganar tuvimos que hacer cuatro".

Y más adelante, enfatizó: "En este partido fue diferente a otros, en la primera aproximación desborda el lateral y en tres o cuatro rebotes no pudimos rechazar y Palacios la metió, fue muy rápido, se armó un lío que por ahí si rebotaba y se va afuera no pasa nada. En el segundo rebotó en Leo (Zárate), una serie de rebotes y le queda a Palacios, estamos en esa racha que cuando nos entran al área les queda a ellos. La semana fue adversa con la intoxicación de Chino (Sandona), con muchas adversidades, el grupo es fuerte y sacó todo adelante".

El apoyo de la gente

Pumpido no dudó en volver a remarcar públicamente el papel que jugó el hincha de Unión en el 15 de Abril: "El hincha de Unión se portó 1000 puntos, siempre alentando al equipo, influyó que el equipo se contagie, pasa siempre en cancha de Unión, quiero agradecer el apoyo que le dio el hincha al equipo en todo momento". Para luego agregar: "La gente de Unión no creo que espere que el equipo pierda, nosotros no hablamos de eso, al contrario creo que nos apoyaron siempre".