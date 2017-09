El Lobo busca la primera victoria ante Huracán

Gimnasia y Esgrima La Plata, que no consiguió ganar en lo que va del campeonato, recibirá hoy a Huracán, que hace 31 años no festeja un triunfo en la capital bonaerense y necesita sumar para alejarse de la zona de descenso, en un partido correspondiente a la tercera fecha de la Superliga.





El encuentro se disputará en el estadio Juan Carmelo Zerillo, desde las 19.05, con Silvio Trucco como árbitro. Gimnasia tiene un punto, producto del empate 4-4 con Defensa y Justicia y la caída 0-1 ante Unión de Santa Fe, mientras que Huracán, tras la derrota de la primera fecha por 1-3 ante Independiente logró reponerse con el 1-0 sobre Newell''s Old Boys, para acumular 3 unidades.





El Lobo necesita una victoria para levantar cabeza y acallar algunos murmullos. Por esa razón, el entrenador Mariano Soso meterá mano en la formación inicial y cambiará el esquema táctico para intentar conseguir los primeros tres puntos en el estadio del Bosque.





Soso, quien dirigiendo a Sporting Cristal de Perú ya enfrentó al ''Globo'' por la Copa Libertadores del año pasado, dispuso que el delantero uruguayo Nicolás Dibble ingrese por el juvenil Eric Ramírez, en el único cambio de nombres respecto del once inicial que viene de caer en Santa Fe. Además, el mediocampista Fabián Rinaudo, que en los dos primeros encuentros jugó como líbero, regresará a su puesto natural en el centro del campo, con lo que el planteo pasará de un 3-4-1-2 a un más audaz 4-3-3.





Por su parte, Huracán consiguió algo de aire con su victoria de la fecha pasada y necesitar seguir sumando para alejarse lo antes posible de la zona roja de los descensos. El ''Globo'' buscará ganar en un reducto que se le hace inexpugnable desde hace más de 30 años, más precisamente el 9 de febrero de 1986.





En aquella oportunidad, por el campeonato de Primera División 1985-86, los de Parque Patricios se impusieron por 2-1, en el Bosque, con goles de José ''Toti'' Iglesias y Héctor Herrero; mientras que Gabriel Pedrazzi marcó para los platenses.





El técnico ''quemero'', Gustavo Alfaro, que volverá a cruzarse con el ''Tripero'', al cual dirigió entre marzo de 2016 y mayo último, no podrá repetir el equipo ya que Mauro Bogado arrastra una lesión en el sóleo derecho y el talentoso Alejandro Romero Gamarra sufrió durante la semana el fallecimiento de su madre. Patricio Toranzo, quien con su ingresó le cambió la cara al equipo ante Newell''s, ocupará el lugar de Bogado, en tanto que Nazareno Solís, quien también jugó unos minutos ante los rosarinos, debutará como titular en lugar de Romero Gamarra.





Probables formaciones



Gimnasia (LP): Alexis Martín Arias; Ezequiel Bonifacio, Manuel Guanini, Omar Alderete y Lucas Licht; Lorenzo Faravelli, Fabián Rinaudo y Nicolás Colazo; Nicolás Dibble, Nicolás Ibáñez y Brahian Aleman. DT: Mariano Soso.



Huracán: Marcos Díaz; Christian Chimino, Martín Nervo, Saúl Salcedo y Lucas Villalba; Ignacio Pussetto, Adrián Calello, Patricio Toranzo y Nazareno Solís; Fernando Coniglio y Ramón Abila. DT: Gustavo Alfaro.



Arbitro: Silvio Trucco.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.

Hora de inicio: 19.05, por TNT Sports y TNT.