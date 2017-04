El médico de confianza de Messi devela su receta

Giuliano Poser, médico de confianza de Leo Messi, ha concedido una entrevista al diario italiano 'Il Corriere della Sera' en la que explica la relación que tiene con la estrella argentina del FC Barcelona y la dieta que Messi está siguiendo.





Desde hace algunos años Messi se ha puesto en manos de este médico de Friuli, que le ha solucionado sus problemas musculares y sus continuos vómitos. Precisamente, Leo Messi estuvo hace unos días en la consulta.





messi sin remera.jpg









"Messi se encontró de pronto en una encrucijada. Si quiere permanecer a nivel del Balón de Oro tiene que cambiar", ha reconocido el médico que explica cómo es su relación con 'La Pulga'. "Creo que la relación es buena ya que ningun de los dos habla el idioma del otro. Nos entendemos. Es difícil saber la relación emocional que tenemos. No sé cómo ha sido que he conseguido su confianza, pero así ha sido. No soy un mago, ni un brujo, ni un gurú.. detestó estas etiquetas. Me gusta ser considerado como un médico especialista en medicina del deporte", comenta Giuliano Poser en la entrevista.





"Comencé como médico de medicina general. Desde hace 30 años sigo a los deportistas yme he puesto como objetivo buscar las causas de los problemas, ir más allá de los síntomas", ha explicado el doctor italiano en el que Messi ha depositado su confianza.





Messi mates.jpg









El método de Poser, como él mismo explica, consiste en obtener la máxima energía de cada músculo de un deportista, trabajar de forma individual y personalizada y trabajar en la prevención de las lesiones y la recomendación de determinados alimentos.





La dieta

En cuanto al tratamiento que está siguiendo Leo Messi, Giuliano Poser ha desvelado que "no se trata de cambiar la alimentación de un jugador, de una persona, sino de tener un estilo de vida completamente nuevo. No voy a convertir a uno en un profesional y menos en un fenómeno a Messi por comer de una determinada forma. Es obvio, pero si que puedo hacer que siga siendo Messi durante un tiempo. Digamos que yo hago la puesta a punto a una máquina fantástica, asesorando el uso de comida biológica, con la variedad de cereales crudos, fruta y verdura de temporada, frutos secos no tostados, aceite de oliva extravirgen, huevos y pescado fresco. Lo importante es que los alimentos estén elaborados lo menos posible".





messi asado.jpg