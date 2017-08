El Mosquito se le escapó Colón

La novela de Nicolás Silva y Colón ya no se sabe cuántos capítulos más tiene. Desde la representación del jugador dicen que quedó libre, porque el elenco santafesino no hizo uso de la opción de compra del pase en tiempo y forma, cuando desde el Rojnegro exponen todo lo contrario.

Por lo pronto y en el mercado que está pronto a llegar a su fin, Huracán ya confirmó a Mosquito como nueva incorporación y en libertad de acción. Es así como se entiende que el futbolista hizo valer su condición o bien pasó por encima de Colón. Vale recordar que Mosquito, de 27 años, pasó por Sportivo Las Parejas, Chaco For Ever, Boca Unidos y también había sido inscripto provisoriamente por Newell's , que solo podía hacerlo si era libre, ya que no tiene margen económico para abonar un préstamo.