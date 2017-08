El Pipa quiere romper su peor racha

Los primeros pincelazos del joven que llegó desde Santa Fe fueron directo al corazón de hincha millonario. Goles en semifinal y final de Copa Libertadores en los primeros partidos de un jugador que llegó con 22 años -hoy tiene 24- no es una situación habitual. Tras el paso inicial de su carrera en Colón con 12 goles en 60 partidos -tardó 22 en marcar el primero-, el Pipa se convirtió rápidamente en un ícono y una referencia absoluta en el mundo River a base de gritos, pivoteos y festejos. Hoy, aunque acumula un gran promedio de 40 tantos en 80 partidos a lo largo de sus dos años en el club, su estado actual es, al menos, extraño.





Es que al no poder marcar ante Guaraní y Atlas, su último festejo sigue siendo el del 18 de mayo en la victoria 3-2 ante Melgar, en Arequipa (Perú), por la etapa de grupos de la Copa Libertadores. Aquella noche abrió el marcador y luego Mayada y Nacho Fernández pusieron cifras finales. Tras la victoria, River jugó diez partidos y el delantero no logró marcar: pasaron Gimnasia de La Plata (3-0 y un tiro al travesaño), Deportivo Independiente Medellín (1-2 y falló un penal), Rosario Central (0-0), Atlético Tucumán (3-0 y un tiro en el palo), Racing (2-3), Aldosivi (1-0), Colón (0-0), Guaraní (2-0), Guaraní (1-1; empujó el pie de Pinola, quien terminó anotando) y Atlas (3-0).





El delantero que está bajo la mira de Jorge Sampaoli para la selección Argentina busca ser cauto, y lo mismo hace Gallardo, brindando tranquilidad. "No estoy preocupado si él no me muestra preocupación. Como es un jugador de élite, que ha mostrado todas sus cualidades y lo que sufre cuando no hace goles, a mí me interesa más que aporte sus cualidades futbolísticas en función del equipo. Los goles van a venir solos, él lo sabe. Yo hablé con él, cuando el equipo empiece a funcionar de la mejor manera, él va a tener las posibilidades y va a convertir", expresó el DT en diálogo con TyC Sports.





Fuente: La Nación.

El grupo por encima del individuo es una premisa fundamental que impone Marcelo Gallardo puertas adentro del vestuario. La frase "siempre juntos, con trabajo y humildad ganamos todos" se impuso como un lema a la hora de afrontar cada partido, cada desafío. Bajo esta creencia, el rendimiento colectivo está por encima de cualquier jugador en Núñez. Por eso no es casual que tanto Lucas Alario como el propio Gallardo no se hagan demasiado eco de la mala racha que atraviesa el delantero, con 895 minutos sin convertir en 10 partidos.