El "prometedor" Eduardo Domínguez

Son insospechados los caminos de la vida, cantaría Vicentico, son insospechados o francamente raros los caminos del fútbol: en agosto de 2015 a nuestro personaje se lo registraba como la voz de mando en la defensa de Huracán, un club en el que ya sumaba 140 partidos en Primera y dos vueltas olímpicas.





Respetado y valorado por los hinchas, Domínguez, y por sus compañeros además tomado como referencia ineludible, modelo, ejemplo, referente o como fuere. Y resultó que el 15 de agosto de 2015 defendió con ellos los colores del Globo de Parque Patricios y 48 horas después era, sin más, su entrenador, una deriva que aun cuando gozaba de más de un antecedente positivo no dejaba de entrañar riesgos, para Huracán y para el propio Domínguez.





En Huracán tuvo sus momentos buenos, momentos regulares, momentos malos y una aceptable cosecha total del 49 por ciento de los puntos, pero cuando se fue ya había aprobado la material primordial y demostrado que el rol no le quedaba grande, que en todo caso había ganado el derecho de sumar horas de vuelo en otros clubes, en otras geografías.





Cuando Paolo Montero incumplió con el contrato que lo unía a Colón y corrió presuroso a firmar contrato con Rosario Central, el nombre de Domínguez se perfiló atrayente en la carpeta de la conducción del club "Sabalero" y a Santa Fe marchó el ex jugador formado en las divisiones menores de Vélez Sársfield, campeón en el equipo dirigido por Marcelo Bielsa en 1998 y asimismo yerno de Carlos Bianchi.





Que ahí, en ese dato, disponemos de un ingrediente que desde luego no explica todo, incluso podría llegar a no explicar nada, pero que a lo menos ilustra el escenario formativo de Domínguez: bajo el ala del Virrey, en horas y horas de charlas y de escucha atenta, se siente inspirado a procesar y poner a trabajar lo que considera nutricio.





De hecho, sin atisbo de rubor ha confesado que Bianchi es su modelo ("no lo copio, pero sí, he tomado varias cosas suyas") y que su esposa Brenda Bianchi, es una fiel aliada de su travesía futbolera y si cabe, cómo no, una aguda consejera.





eduardo dominguez.jpg Medido. Eduardo Domínguez mantiene la tranquilidad pese a los tres triunfos consecutivos.







Algo de eso hay, por cierto, basta con ver cómo juega Colón, cuál es su trazo grueso, su norte y su bandera: un equipo ordenado, disciplinado, rico en esfuerzos repartidos, de riguroso celo defensivo sin que ello implique, ni de lejos, desentenderse del arco adversario.





Todo está por verse en la trayectoria de Eduardo Domínguez (recién merodea los 60 partidos como entrenador), lo que no está por verse, lo que es ya una realidad a mano de quien quiera apreciarla es que se trata de un genuino animal futbolero y, por ende, de un incansable buscador de herramientas.







Fuente: Opinión de Walter Vargas para Télam.

Alejado del runrún mediático pero cercano al perfil de quien sabe capitalizar los años de jugador y las impregnaciones más fecundas, Eduardo Domínguez se revela como uno de los directores técnicos más prometedores de las nuevas camadas. De las nuevas camadas, pongamos, que oscila entre los 40 y los 45 años, aunque en su caso dispone de un mayor rédito en el DNI, por cuanto el 1 de septiembre próximo cumplirá 39 y apenas dos temporadas en ese oficio que el insigne Alfio Basile definió como el de "la silla eléctrica".