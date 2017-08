El PSG desechó una absurda oferta del Barcelona por Ángel Di María

El Paris Saint Germain desechó la primera oferta del Barcelona, que está interesado en contar con Ángel Di María para disputar la siguiente temporada. El elenco francés no aceptó los 35 millones de euros ofrecidos por el extremo argentino.





La cifra no está ni cerca de lo que vale el rosarino, eso creen los de París. Además, el entenardor Unai Emery considera que el Fideo es una de las piezas claves del equipo y no piensa deshacerse del ex Real Madrid tan fácil.





El jugador de 29 años fue titular ayer en el triunfo de su equipo por 3 a 0 ante el Saint Etienne. Di María junto con Javier Pastore parecen ser los socios indicados para acompañar a Neymar y Edindon Cavani (marcó un doblete) en el ataque del PSG.





El conjunto de la capital francesa acumula cuatro victorias consecutivas en la Ligue 1 y se ubica en la primera posición de la tabla con 12 unidades, 14 goles a favor y apenas dos en contra.