El Quillá perdió en Paraná

El pasado fin de semana se jugaron partidos pendientes correspondientes a diferentes jornadas del Torneo Dos Orillas de Caballeros que cuenta con la organización de la Asociación Santafesina y la Asociación Paranaense de Hockey.

En la sede el Plumazo ubicada en el ingreso a la capital entrerriana, Estudiantes de de Paraná goleó a El Quillá de Santa Fe por 4 a 1 en cumplimiento de la 5° fecha. Por su parte, en el pendiente de la 2° fecha, Provincial de Rosario superó a Oro Verde Litoral por 3 a 0, y por la 3°, Provincial de Rosario derrotó a Paracao por 5 a 2.

En la división reserva, Estudiantes también venció a El Quillá por 3 a 1, mientras que Provincial de Rosario goleó a Litoral por 8 a 0.De este modo finalizó la etapa regular de la competición, ya que luego del Campeonato Argentino a jugarse en Salta desde el jueves venidero, se pondrá en marcha los play offs.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Estudiantes 24, Paraná Rowing Club 22, El Quillá 19, Talleres de Paraná 17, La Salle Jobson 14, Provincial de Rosario 13, Alma Juniors 8, Paraná Hockey 7, Oro Verde 3 y Paracao 2.

Aprovechando el feriado nacional se competaron los cotejos correspondientes a las divisiones inferiores del torneo local femenino. En Sauce Viejo, por la 5° fecha, en la división Sub 14, Banco Provincial derrotó a Santa Fe Rugby 2 a 0; en Sub 12, las bancarias se impusieron por 1 a 0 a las tricolores; y en Sub 16, Santa Fe Rugby doblegó a Banco Provincial por 4 a 2.

En cuanto al Torneo Promocional, en cumplimiento de la 10° fecha, en el departamento Las Colonias, en sexta división, Elisa venció a Argentino de San Carlos 2 a 0; mientras que en séptima división igualaron 1 a 1.

En primera división, el triunfo correspondió a Argentino de San Carlos que venció a Elisa por un claro 3 a 0.También se jugó un cotejo correspondiente a la segunda fase en el sintético de la ASH, en la copa de Plata, en el cual Centro de ex Cadetes del Liceo General Manuel Belgrano le ganó a Suboficiales Sargento Cabral por 4 a 2.

En otro orden, se definió el plantel del seleccionado Sub 16 de la Asociación Santafesina de Hockey que participará del campeonato de selecciones en la provincia de Tucumán en septiembre próximo. Las jugadoras son: Catalina Alicandro, Agustína Burrotti, Milagros D´andrea, Sofía Fernández, Agostina Forni, Carla Miraglio, Lucía Morandi, Emma y Paulina Ponzo (El Quillá); Noelia Bigliani, Josefina Orellano y Martina Spuller (Santa Fe Rugby); Abril Beltramino y Alina Costamagna (CRAR de Rafaela); Martina Fendrich y Ludmila Galetto (La Salle Jobson), Cielo Gallo (Universitario); Florencia Ruiz y Candela Petruzzo (Banco Provincial) y Clara Tolisio (Alma Juniors).

El cuerpo técnico tiene como head coach a Fabián Montesano, Josefina Salamano es la entrenadora ayudante y José Femenias el preparador físico.