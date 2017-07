El Regional Femenino disputó la 4ª jornada en la provincia de Entre Ríos

En la ciudad entrerriana de Crespo, ubicada a 42 kilómetros al sureste de Paraná, el pasado fin de semana se concretó la cuarta fecha del Torneo Regional Femenino del Litoral que cuenta con la organización de la Unión Santafesina de Rugby y la Unión Entrerriana de Rugby.

Participaron de la jornada desarrollada en la Asociación Deportiva y Cultural de Crespo, Cha Roga Club, Querandí RC y Alma Juniors de Esperanza, Echagüe A, Paraná Rowing Club, Viamaca, Universitario y Old Resian de Rosario.

En el caso de las Cangrejas, primero cayeron 12 a 10 frente a Echagüe A, mientras que posteriormente, las santotomesina doblegaron a Old Resian de Rosario 30 a 7. La escuadra santafesina jugó solamente dos partidos, ya que Echagüe B no se presentó por no poder reunir la cantidad de jugadoras necesarias.





25717 F2 Femenino.jpg Fotos: Gentileza Juan Elías/Gen Rugby



El plantel de Cha Roga estuvo integrado por las siguientes jugadoras: Celeste Abba, Carolina Casal, Natalia Osuna, Vanesa Mandirola, Silvia Doratto, Daniela Frasca, Valeria Devoto, Gisela Acuña y Gimena Acuña. Los entrenadores son el profesor José Jacquat y Miguel Ruppel.

En cuanto a Alma Juniors de Esperanza, vencieron a Cultural de Crespo 34 a 7, y al Paraná Rowing Club por 15 a 10. También las esperancinas venieron a Querandí RC al que derrotaron por 36 a 5.

El grupo de Alma Juniors estuvo integrado por este grupo de chicas: Micaela Cazzaniga, Deborah Fretes Hernández, Lucía Borgogno, Lucía Van del Velde, María González, Martina Naput y Alfonsina Laffar.

En relación a Querandí Rugby Club, las chicas santafesinas jugaron tres cotejos, siguen sumando experiencia y acomodándose a un nivel superior en relación al que venían participando hasta el año pasado. Además de la derrota ante la esperancinas, perdieron frente a Vaimaca por 35 a 12, y le ganaron a Chana Timbu de Oro Verde por 35 a 0.





25717 F3 Femenino.jpg Fotos: Gentileza Juan Elías/Gen Rugby





El conjunto que tiene como head coach a Osvaldo Peto Marangoni estuvo integrado por estas jugadoras: Carolina Marraiso, Verónica Marraiso, Carolina Bergamini, Elena Gómez, Magdalena Castro, Brenda Cano, Andrea Sesma y Mayra Espinosa.

El próximo fin de semana se disputará un nuevo encuentro de selecciones de rugby femenino en la ciudad de Rosario, y con posterioridad, la actividad de clubes en el interuniones litoraleño tendrá como escenario las instalaciones de Querandí RC en nuestra capital.